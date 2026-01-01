Установлен новый мировой рекорд по числу красных карточек, предъявленных за один футбольный матч

Поводом для столь жестких и тотальных дисциплинарных мер стала массовая драка двух команд. Участники потасовки били друг друга руками и ногами, а также бросали различные предметы в футболистов и тренеров. Причем битва началась на 54-й минуте второго тайма, то есть после длительного спортивного противостояния, сообщает CNN Brazil.

Встреча завершилась победой "Маморе" со счетом 3:1, они играли в гостях. Спровоцировал столкновение автор третьего мяча, который отпраздновал его провокационными жестами в сторону соперников и оскорбил игроков другой команды. Когда ситуация приняла силовой оборот, судья остановил матч из-за рисков для безопасности.

В итоге арбитр показал красные карточки 24 представителям "Уберландии" и 29 – "Маморе". Предыдущий рекорд был установлен 27 февраля 2011 года во встрече пятого дивизиона чемпионата Аргентины между "Клайполе" и "Викториано Аренас". Тогда арбитр удалил 36 участников матча.

Предъявление красной карточки в футболе означает немедленное удаление игрока с поля до конца игры. Это самое строгое наказание от арбитра. Удаление влечет за собой автоматический запрет на участие в последующих матчах. Срок дисквалификации зависит от тяжести проступка.