Василевский и Шестеркин вошли в топ-3 лучших вратарей НХЛ

В тройку лучших также вошел его соотечественник Игорь Шестеркин, представляющий "Нью-Йорк Рейнджерс". Сразу за ними, на четвертой позиции, расположился еще один воспитанник российской вратарской школы – Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс".

Единственным иностранным хоккеистом, сумевшим разбавить доминирование россиян в топ-4, стал Коннор Хеллебайк из "Виннипег Джетс".

Ниже представлен ТОП-10 по версии NHL Network:

Андрей Василевский ("Тампа-Бэй"); Коннор Хеллебайк ("Виннипег"); Игорь Шестеркин ("Рейнджерс"); Илья Сорокин ("Айлендерс"); Джереми Свейман ("Бостон"); Логан Томпсон ("Вашингтон"); Джейк Эттингер ("Даллас"); Даниэль Владарж ("Филадельфия"); Йеспер Валльстедт ("Миннесота"); Якуб Добеш ("Монреаль").

Чем российские вратари так выделяются в НХЛ

Андрей Василевский уже много лет считается главным мерилом вратарского мастерства в НХЛ и живой легендой "Тампа-Бэй Лайтнинг". Его действующий контракт с солидным кэпхитом в $9,5 млн за сезон полностью отражает его колоссальный вклад в успехи клуба.

За свою заокеанскую карьеру этот габаритный и невероятно пластичный голкипер дважды поднимал над головой Кубок Стэнли, собирал полную коллекцию индивидуальных наград, включая "Везина Трофи" и титул самого ценного игрока плей-офф, а также стабильно держал планку отраженных бросков в районе 91,5–91,9%.

Нью-Йоркский любимец Игорь Шестеркин прямо сейчас официально является самым высокооплачиваемым голкипером в истории хоккея. Его грандиозный восьмилетний контракт с "Рейнджерс" на общую сумму $92 млн дает космический кэпхит в $11,5 млн за сезон.

Взяв "Везина Трофи" в 2022 году, Шестеркин окончательно закрепил за собой статус главного спасителя команды. В самые ответственные моменты матчей на вылет его статистика отраженных бросков взлетает до внушительных 92,5–92,8%.

Илья Сорокин обеспечивает долгосрочную стабильность вратарской линии в "Айлендерс", связав себя с франшизой восьмилетним контрактом на общую сумму $66 млн со среднегодовым окладом в $8,25 млн до 2032 года.

В послужном списке игрока значатся титулы олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Гагарина, а также номинация на "Везина Трофи" по итогам сезона 2022/2023.

Статистические параметры Сорокина остаются на уровне 91,5% нейтрализованных бросков даже в периоды тактического спада командной обороны, что подтверждает его высокую индивидуальную эффективность в стрессовых игровых ситуациях.