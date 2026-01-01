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«Потенциально живое думающее существо»

В августе 2026-го исследовательская команда Wiz Research обнаружила уязвимость языка программирования PHP, на котором работает около 70% всего веба. Существовала она более десяти лет – теоретически любой достаточно находчивый злоумышленник мог с помощью специального запроса удаленно выполнить код, получив таким образом контроль над сервером. Около двух месяцев у разработчиков PHP ушло на то, чтобы закрыть брешь, – и вовремя, поскольку информация утекла в Сеть, после чего хакеры тут же принялись испытывать сайты на прочность.

Неудивительно, что ИИ-компании сосредотачивают усилия на выпуске специализированных инструментов для обеспечения безопасности. OpenAI, в частности, представила GPT-6 Cyber – нейросеть, натренированную на поиск и закрытие подобных уязвимостей. Таких моделей появляется все больше, и, вероятно, еще некоторое время мы будем слышать о том, что с их помощью нашли очередную многолетнюю уязвимость, – главное, чтобы это были «белые», а не «черные» хакеры.

Параллельно компании усиливают контроль за обучением нейросетей. Последние пару месяцев сообщений о том, что очередной ИИ сбежал из-под надзора и взломал какой-нибудь популярный сервис вроде Hugging Face, как было в первом полугодии, не появлялось. Этому есть объяснение: в конце октября OpenAI сообщила, что после расследования инцидента с указанным порталом перешла на обучение и тестирование передовых моделей без физического доступа к интернету, создав для ИИ своего рода «офлайн-веб» – изолированную копию настоящих ресурсов, на которых алгоритмы могут свободно тренироваться. Но даже здесь нейросети умудрились найти способ коммуницировать друг с другом.

Такое упорство вызвало очередную волну беспокойства среди экспертов относительно будущего нейросетей. Anthropic, один из самых эпатажных ИИ-разработчиков (руководство позиционирует технологию как «потенциально живое думающее существо»), выпустил довольно нашумевшее эссе, подкрепленное как наблюдениями за новостями 2026 года, так и собственными экспериментами.

Авторы утверждают, что без должного контроля ИИ в какой-то момент сможет расширяться бесконтрольно, используя любые доступные каналы. Фрагменты нейросетей или даже полноценные копии могут существовать, например, в смарт-ТВ, умных колонках и прочих девайсах, распространяясь при любом удобном случае подобно «цифровой плесени». Главный риск состоит в том, что они перестанут зависеть от специализированных дата-центров, а значит, и контролировать их (например, отключать по кнопке) станет на порядки сложнее.

Зачем нужны клоны видеоигр

Применение нейросетей в сферах литературы, музыки, кино более-менее пришло в равновесие: творцы и продюсеры определились с «границами дозволенного» (что аудитория примет, а что – нет), появились механизмы маркировки и защиты авторских прав. Настало время перекраивания более сложной с технической точки зрения индустрии – видеоигр.

Различные ИИ-инструменты разработчикам были доступны и раньше, но с релизом Claude Opus 5.5 в октябре массовый пользователь получил доступ к достаточно мощному инструменту, который открыл для него мало кем ожидаемые возможности: создавать «собственные» видеоигры. Кавычки тут не случайны, ведь под собственными в большинстве случаев понимаются продукты, подозрительно похожие на существующие.

Издатели обычно хотят, чтобы геймеры запускали игры на определенных платформах – например портативных (Nintendo) или полноформатных (Xbox, PlayStation) консолях, тогда как игроки предпочли бы играть на ПК (может быть, и наоборот), причем желательно – бесплатно. Теперь у них есть новое пиратское решение: берешь мощную нейросеть (Opus 5.5), подключаешь ее к девайсу с купленной игрой и говоришь: «Сделай то же самое, но чтобы запускалось на ПК».

И вот уже все желающие могут поиграть в обычном веб-браузере в пересобранные энтузиастами хиты прошлого. За последние несколько недель таким образом были адаптированы Halo: Combat Evolved; GTA: Vice City; Сall of Duty: Modern Warfare 2 (2009 года) и др. Иные экспериментаторы даже создают гибриды: вирусным стал пример, когда в фэнтезийный мир The Elder Scrolls встроили объекты и механики из кубически-мультяшного Minecraft.

Отдельного упоминания заслуживает сегмент инди-игр. Во второй половине октября на базе онлайн-магазина Steam прошел очередной фестиваль Next Fest, где небольшие студии и независимые разработчики представляют свои творения в виде концептов и демоверсий. Надо ли говорить, что на этот раз мероприятие пополнилось нейрослопом (низкокачественным ИИ-контентом), а также клонами представленных ранее проектов. Причем последнее сопровождалось шантажом в адрес инди-разработчиков: мол, заплатите нам или мы выпустим ИИ-клон вашей игры раньше вас.

Anthropic отреагировала достаточно быстро, в начале ноября добавив в инструкции к своим ИИ-моделям запрет на копирование существующих игр. Это задело в числе прочих официальных девелоперов: ставшие уже привычными нейросети частично перестали работать на их проектах. В свою очередь, Valve (разработчик магазина Steam) пока отказалась от ограничений, заявив, что ищет подходящие инструменты для контроля.

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Заметки на полях встречи и агентные платежи

В сегменте полезных для пользователей сервисов ноябрь преподнес сюрпризы. Речь прежде всего про Anthropic. Для начала компания выпустила ИИ-модели Fable 5.2 для всех и Mythos 5.2 для верифицированных организаций (решает задачи, связанные со специализированными исследованиям, в т. ч. в сегменте кибербезопасности), а затем провела череду анонсов.

Например, инструмент Claude Sheets заявлен как прямой конкурент «Google Таблицам» и Microsoft Excel. Он работает в связке с ИИ и позволяет закрывать большую часть пользовательских задач. По тому же принципу устроены Whiteboards (онлайн-доска вроде Miro) и Data (инструмент для создания аналитических дашбордов).

Claude Meetings – еще один шаг на территорию Google (сервис Meet), а заодно Zoom и других поставщиков ПО для видеозвонков. Пока сервис от ИИ-компании подключается только к Google Meet, где в виде отдельного «участника» ведет заметки, а также в реальном времени создает документы (тексты, таблицы, доски). В будущем разработчик обещает подключение к программам и от других компаний.

OpenAI, в свою очередь, спустя год возвращается к теме ИИ-платежей. В 2025-м компания запустила Instant Checkout – функцию покупок в магазинах партнеров прямо из чата, но столкнулась с рядом ограничений (в частности, нужно было получить разрешение на проведение финансовых операций), поэтому функция не была масштабирована. Теперь же разработчик предпринимает вторую попытку выйти в сегмент агентных платежей с помощью нового сервиса ChatGPT Wallet.

В этот раз OpenAI отказалась от амбиций создавать платежную инфраструктуру и сфокусировалась на том, в чем традиционно сильна, – собственно ИИ-инструментарии. Нейросети, имея знания о предпочтениях пользователя, сами ищут товары по запросу, формируют корзину в магазинах партнеров и возвращаются к пользователю за подтверждением: «Покупаю?». Платежные данные при этом не передаются ни агенту, ни магазину – используется специальный промежуточный токен. Для одобрения необходимо подтверждение личности через биометрию или пароль, в будущем возможно добавление и полностью автономного режима.

ИИ-аватар или человек?

Отдельного внимания заслуживает Dessa – голосовой ИИ от лаборатории Block, который был создан основателем Twitter Джеком Дорси. Как работают «Алиса», Siri и другие ассистенты? Они переводят голос пользователя в текст, обрабатывают его и генерируют текстовый ответ, который затем снова превращается в синтезированный голос. В отличие от них Dessa изначально настроена на голосовой формат, без текстовой прослойки. Демо-записи звучат впечатляюще: модель очень сложно отличить от живого человека, она быстро и достаточно естественно реагирует и даже демонстрирует эмоции (более или менее уместные в контексте).

Также в течение последнего месяца появились:

Google AI Edge Foresight – офлайн-секретарь на Mac, который записывает и расшифровывает созвоны и живые встречи, структурируя тезисы. Может отвечать на вопросы по конспектам и документам;

– офлайн-секретарь на Mac, который записывает и расшифровывает созвоны и живые встречи, структурируя тезисы. Может отвечать на вопросы по конспектам и документам; World ID в Zoom – инструмент от OpenAI, подтверждающий, что на звонке живой человек, а не ИИ-аватар;

– инструмент от OpenAI, подтверждающий, что на звонке живой человек, а не ИИ-аватар; Режим «Действуй!» в «Алисе AI » – новый агентный режим помощника «Яндекса» для выполнения сложносоставных задач, ранее продвигаемый только в «Яндекс.Браузере»;

– новый агентный режим помощника «Яндекса» для выполнения сложносоставных задач, ранее продвигаемый только в «Яндекс.Браузере»; MWS AI Cowork – офисная агентная система от ИИ-подразделения МТС для работы в закрытом контуре компании.

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