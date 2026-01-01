Границы дозволенного: какими прежними и новыми законами регулируется туристская деятельность в РФ

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Доля туризма в российском ВВП за последние пять лет выросла с 2,5% до почти 3%. Цели, поставленные национальным проектом «Туризм и гостеприимство», – 5% ВВП и 140 млн поездок по стране к 2030 году.

Именно с этим нацпроектом (куратор – вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ответственный исполнитель – Минэкономразвития) в значительной степени связана небывалая прежде законодательная активность. За последние два с половиной года только в отраслевой закон «Об основах туристской деятельности в РФ» изменения вносились 16 раз. В результате, по словам главы думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева («Новые люди»), был осуществлен бесшовный переход от старого регулирования к новому.

Гостевые дома: не более 15 комнат

Гостевые дома на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), долгое время оставались в серой зоне: Жилищный кодекс запрещает размещение гостиниц в жилых помещениях, а закон «Об основах туристской деятельности в РФ» запрещает предоставление гостиничных услуг без внесения в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии «Гостеприимство», который ведет Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация).

Принятый прошлым летом закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» предполагает обкатку механизма легализации этого вида размещения с 1 сентября 2025-го до 31 декабря 2027 года. Речь сначала шла о 16 субъектах РФ (республики Алтай, Дагестан и Крым; Краснодарский, Алтайский, Приморский и Ставропольский края; Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Ростовская, Кемеровская, Херсонская области; Севастополь) и о федеральной территории «Сириус». Сейчас перечень дополнен Республикой Адыгея – регион включается в эксперимент с 1 сентября 2026 года.

Гостевой дом (или часть дома) должен размещаться в пределах населенных пунктов на земельном участке, выделенном для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Объект полностью или частично должен принадлежать физлицу, а постройка – не быть самовольной. Документально подтвержденное согласие всех совладельцев на регистрацию дома в качестве гостевого обязательно.

Согласно принятому в августе прошлого года постановлению правительства, в гостевом доме можно сдавать не более 15 комнат и принимать одновременно не более 45 человек. Площадь одноместной комнаты – не менее 9 кв. м, двухместной – не менее 12 кв. м. В жилых помещениях обязательны розетки, мусорная корзина. Постельное белье и полотенца следует менять, а комнаты убирать не реже раза в неделю (места общего пользования – не реже раза в три дня). Органы власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные требования с учетом местных особенностей.

Не соответствующий условиям гостевой дом не внесут в реестр, что означает отказ в праве работать легально. Сейчас в этом реестре зарегистрировано 9568 гостевых домов из «экспериментальных» регионов. Львиная их доля (5508) расположена на территории Краснодарского края; в Крыму – 1497, в Ставропольском крае – 156, в Калининградской области – 92 и так далее.

Региональные власти, Роспотребнадзор и органы государственного жилищного надзора начали контролировать соблюдение гостевыми домами всех установленных для них требований с 1 января 2026 года. Но для Адыгеи, Бурятии, Астраханской и Нижегородской областей «час икс» перенесен на 1 января 2027-го.

«Эксперимент позволит развиваться небольшим населенным пунктам с потенциалом, куда инвесторы не очень активно идут. Например, в Приазовье вообще нет крупных средств размещения, зато есть масса гостевых домов, и лучше, чтобы они легально работали. Тем более что сейчас, с учетом экономической ситуации, крупные инвестпроекты, думаю, будут приостановлены», – считает замглавы думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко (ЕР).

Процесс, по ее словам, ожидаемо сталкивается со сложностями. Так как речь идет о разных муниципалитетах и турзонах, со своей историей и отличающимися требованиями к ИЖС, было бы правильно разрешить регионам самостоятельно устанавливать требования к гостевым домам, полагает она: «Нельзя одну линейку ко всем применять».

Турналог: на любые цели на местах

Летом 2024 года при обсуждении налоговой реформы было решено ввести в стране туристический налог, призванный увеличить доходную часть муниципальных бюджетов. Соответствующая глава Налогового кодекса (НК) вступила в силу с 1 января 2025-го.

Турналог устанавливается решениями муниципальных советов, а в городах федерального значения – их законами. Платить его ежеквартально должны владельцы гостиниц, гостевых домов, санаториев, баз отдыха и кемпингов, включенных в реестр классифицированных средств размещения. Освобождаются от этой обязанности санатории, если граждане направлены туда медучреждениями по путевке за бюджетные деньги, а также средства размещения, находящиеся в ведении Управления делами президента РФ.

Рассчитывается турналог в процентах от стоимости места без учета суммы налога и НДС. В 2025-м ставка не должна была превышать 1%, и ежегодно она увеличивается на 1%, чтобы к 2029 году достигнуть 5%. Муниципалитеты вправе дифференцировать ставки с учетом сезонности по кварталам, месяцам, типам средства размещения и (или) категории средств размещения. Если в процентах от стоимости проживания налог окажется менее 100 рублей за сутки, заплатить все равно придется 100 рублей – это минимум. «Де-факто налоговое бремя ложится на туриста, поскольку сумма налога включается в стоимость проживания», – отмечает первый замглавы думского комитета по экономической политике Надежда Школкина (ЕР).

По данным Минэкономразвития, к маю 2026-го новый сбор частично ввели в 76 из 89 регионов России; Москва пока решила повременить. В 2025 году бюджет получил 5,6 млрд рублей от 14 тыс. плательщиков турналога, сообщала ФНС. 63% общей суммы пришлось на Краснодарский край. За первый квартал 2026-го турналог пополнил муниципальные бюджеты примерно на 1,6 млрд рублей. Прогнозы на год из-за спада в туристическом секторе экономики делать трудно.

Требований по целевому использованию турналога в НК нет: деньги идут в местные бюджеты, а потом муниципальные власти распоряжаются ими по своему усмотрению. «Такой правовой подход, по мнению отраслевого сообщества, стал главной причиной того, что средства практически не доходят до развития туристской инфраструктуры», – обращает внимание Школкина.

По данным мониторинга, проведенного Минэкономразвития, в среднем по стране муниципалитеты направили на развитие туризма лишь около 12% от всех средств, поступивших от турналога, рассказала депутат. Яркий пример – Сочи: из собранных за год 853,5 млн рублей на связанные с туристическим продуктом цели израсходовано порядка 30 млн рублей, то есть около 3,5%.

«Поскольку деньги взыскиваются с целевой аудитории, нужно обеспечивать направление налога на связанные с туризмом цели – возможно, создавать специальные фонды. Думаю, мы в этом направлении эволюционируем», – полагает Наталья Костенко.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, обращают внимание на то, что турпоток падает, цены на номера в отелях и гостевых домах более чем в половине регионов снижаются, издержки растут, но налог в следующем году вырастет до 3%. «При рентабельности 10% каждый лишний процент налога – это изъятие 10% прибыли», – заметил в разговоре с «Профилем» вице-президент АТОР Анатолий Ромашкин. Российский союз туриндустрии (РСТ), по сведениям, уже направил в Минэкономразвития предложение временно заморозить дальнейший рост ставки. Но рассчитывать на понимание правительства в условиях растущих дефицитов бюджетов всех уровней едва ли стоит.

Экскурсия для туристов на пасеке в с. Локти, Новосибирская область ©Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сельский туризм: 5 км до фермы

Понятие «сельский туризм» появилось в законе «Об основах туристской деятельности в РФ» в 2021 году. Таковым сейчас считается «посещение винодельческих хозяйств, сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек» в разных, не связанных с заработком целях. Сельхозпроизводителям (и фермерам тоже) разрешили временно размещать туристов в своих жилых домах, на земельных участках сельхозназначения, строить дома специально для гостей. Но сельский туризм может быть лишь дополнением к основной сельскохозяйственной деятельности.

В июле 2026 года, под занавес последней сессии Госдумы восьмого созыва, был принят закон, который председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент РСТ Юрий Барзыкин назвал «долгожданным и стратегически важным шагом для всей туристической отрасли». Строительство и реконструкция капитальных и некапитальных строений, сооружений, предназначенных для оказания услуг в сфере сельского туризма, теперь допускается лишь при одновременном соблюдении нескольких ограничений.

Максимальная площадь земельного участка под застройку туробъектами должна составлять не более 50 тыс. кв. м, максимальная совокупная площадь таких объектов – не более 2,5 тыс. кв. м. Расстояние от них до непосредственно используемых для сельхозпроизводства ферм, полей, конюшен, амбаров, сыроварен – максимум 5 км. Для винодельческих хозяйств, принимающих туристов, особые требования с учетом специфики отрасли прописали еще в прошлом году.

При этом строить объекты для туризма на землях сельхозназначения нельзя: сначала надо перевести участок в категорию «земли рекреационного назначения». Ранее процедура была очень сложной и зачастую занимала годы, что делало многие перспективные проекты экономически нецелесообразными. Новые правила – перевод земли на основании документации по планировке территории, согласованной с Минсельхозом, – значительно сократят временны́е и финансовые издержки инвесторов и сельхозпроизводителей, полагают в ТПП.

Исследования ВЦИОМ и Россельхозбанка демонстрируют, что туристы хотят тишины, уединения, природы, отдыха в традиционных избах, а не работы на ферме. Но для окупаемости удаленного от города объекта нужны дороги, электричество, вода, газ, а также сотрудники, готовые работать в таких проектах. «Отложенный срок вступления закона в силу – с 1 сентября 2027 года – дает предпринимателям необходимый задел для проработки проектов, оценки региональных особенностей и решения инфраструктурных вопросов», – считает Барзыкин.

Надежда Школкина в разговоре с «Профилем» подчеркнула, что принятые законы открывают фермерам и владельцам агропредприятий доступ к господдержке, а именно – к грантовой программе «Агротуризм». Размер гранта на создание туристической инфраструктуры – до 10 млн рублей в зависимости от объема собственных средств получателя. В рамках этой программы с 2022 по 2025 год уже реализовано более 300 проектов на общую сумму около 2,1 млрд рублей. На 2026 год планировалось еще 56 проектов.

По оценкам Россельхозбанка, в 2025-м рынок сельского туризма достиг 120 млрд рублей, показав рост на 25% к предыдущему году; в нем было занято более 4,2 тыс. фермерских хозяйств, число гостей составило около 9,5 млн человек.

Но остаются проблемы, требующие донастройки, говорит Надежда Школкина: «Например, размещение туристов в фермерских домах, которые де-факто не относятся к модульным гостиницам или гостевым домам, а значит, не проходят классификацию. Или дегустационные залы при фермерских хозяйствах, которые де-факто не относятся к общепиту, а значит, на них не распространяются соответствующие санитарные правила».

Туристские поезда: и даже музыка

С 1 сентября 2025 года в законе «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» впервые появились понятия «туристический железнодорожный маршрут» (он должен предусматривать длительные остановки в местах интереса) и «туристский поезд». Утвержденные РЖД правила перевозки пассажиров в туристских поездах заработали 1 марта 2026-го. В компании отмечали, что они призваны сделать железнодорожный круиз «более понятным, безопасным и комфортным для всех».

Туристским поездам дальнего следования разрешено дополнительное сервисное обслуживание: вагон-душ, вагон-бар и вагон-ресторан, возможен и вагон с инфракрасной сауной. Позволяются познавательные и развлекательные мероприятия прямо в поезде, экскурсии в ходе остановок. По разрешению проводника в пути можно играть на музыкальных инструментах, используя звукоусилители. Как и в обычных пассажирских поездах, в вагонах и тамбурах туристских поездов нельзя курить и ходить в зловонной и грязной одежде.

Весной 2026 года, по данным РЖД, в России действовало 120 железнодорожных туристических маршрутов: 43 пригородных и 77 дальних, охватывающих 52 субъекта РФ. К 2030-му планируется увеличить число таких маршрутов до 146. За три года в обновление парка туристских вагонов вложено 5 млрд рублей, а общее число специализированных поездов достигло 350. По прогнозу перевозчика, к концу 2026 года число пассажиров туристских поездов достигнет 1,4 млн человек (на 10% больше, чем в 2025-м), ориентир на 2030-й – 3 млн человек в год.

На сайте РЖД есть специальный сервис «Путешествуй с РЖД». А в структуре РЖД давно уже работает специализированный туроператор, ООО «РЖД Тур», занимающийся организацией как путешествий в поездах дальнего следования и пригородных поездах, так и пешеходных экскурсий по железнодорожным вокзалам Москвы и Санкт-Петербурга. Но остаются и не до конца урегулированные вопросы. По мнению Школкиной, необходимо уточнить распределение ответственности между перевозчиком и туроператором, оптимизировать синхронизацию графика остановок и экскурсий, урегулировать организацию трансферов и решить ряд других проблем.

По словам депутата, существенную роль могли бы сыграть современные информационные сервисы. «Например, единая цифровая платформа, позволяющая размещать информацию обо всех доступных железнодорожных турах (от коротких поездок выходного дня до многодневных) с детализацией состава услуг (проезд, проживание, питание, экскурсии), стоимостью, условиями бронирования и возврата туров. Такая платформа предоставляла бы возможность турагентствам в онлайн-режиме формировать свои туристские продукты, а всем участникам процесса – планы на долгосрочную перспективу», – считает Школкина.

Вызов для экосистемы

На прошедшем в начале августа совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства премьер-министр Михаил Мишустин говорил о комплексе инструментов господдержки, одним из которых является программа льготного кредитования. По его словам, общий объем инвестиций в проекты превышает 1,5 трлн рублей, из которых 1 трлн – субсидируемый кредитный портфель; в России строится 300 гостиниц и многофункциональных комплексов, а также 40 круглогодичных объектов.

Кредитные программы и принятые за последнее время законы, регулирующие те или иные аспекты функционирования туристической экосистемы, играют положительную роль и стимулируют предложение, соглашается вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Но есть глобальный вызов, связанный с падением спроса. «Если стагнация и торможение продлятся пару лет, мы получим бум ввода новых объектов, но они останутся пустыми», – сказал эксперт «Профилю».