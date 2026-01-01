Культура опят и шампиньонов: что мешает развивать грибную отрасль России

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Кризис перепроизводства

В 2025 году мировое производство культивируемых грибов составило 19,65 млн тонн. По итогам 2026-го, согласно прогнозам, показатель может вырасти до 21 млн тонн. Вклад России – 153,9 тыс. тонн в 2025-м, и это почти в три раза больше, чем результаты 2019 года. Наша страна вышла на третье место в Европе. Успех впечатляет, учитывая, что четверть века назад о подобном не могли даже мечтать.

В СССР промышленное грибоводство не относилось к приоритетам развития агропрома. Строить комплексы по выращиванию шампиньонов начали в 1978 году, к 1990-му хозяйства поставляли в магазины немногим более 2 тыс. тонн. В XXI век Российская Федерация вошла с семью гектарами стеллажей и производством около 7 тыс. тонн грибов в год.

Бурный рост отрасли во многом обеспечил инвестиционный бум 2020–2021 годов. В период пандемии государство оказало поддержку отечественному грибоводству льготными кредитами. В результате удалось существенно увеличить тепличные площади, где начали выращивать шампиньоны и вешенки. К 2024-му в разных регионах страны было открыто почти 90 таких предприятий.

Прогресс очевиден, однако на поверку он оказался непрочным. Доля убыточных компаний в грибном бизнесе за последние три года выросла с 25 до 40%. Трудности испытывают даже ведущие игроки. В частности, второй по объемам производства шампиньонов холдинг «Грибная радуга» завершил 2025 год с убытком 127,4 млн руб. Предприятия продолжают разоряться и уходить с рынка – с начала 2026-го «убыль» достигла 4,2%.

Отрасль, которую недавно считали одной из самых быстрорастущих в агропроме РФ, столкнулась с кризисом перепроизводства. Корни, как представляется, следует искать в ранее принятых инвестиционных решениях. Тогда всё выглядело оправданным: была уверенность, что для внутреннего спроса практически не существует ограничений. Однако выяснилось, что среднестатистический россиянин готов съедать не более 1 кг культивированных грибов в год.

Очень многие отдают предпочтение дикоросам. По одним оценкам, годовое потребление белых (боровиков), подосиновиков, груздей и лисичек на душу населения составляет 3 кг, по другим – 6 кг. Лесные грибы считают деликатесом, причем для миллионов любителей «тихой охоты» он совершенно бесплатный, тогда как за магазинные шампиньоны и вешенки приходится платить.

Заграница не поможет?

Надеяться на расширение экспорта производителям сложно. Одно из главных препятствий – очень короткий срок годности свежего продукта. Он ограничен несколькими днями, если грибы хранятся и перевозятся при температуре от +2 до +4°C. При температуре же выше +11°C срок сокращается до четырех часов с момента сбора.

Поставки за рубеж российские компании, конечно, осуществляют. Причем география внешней торговли обширная – 45 стран, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию. Однако в натуральном и денежном выражении экспорт в сравнении с объемами производства культивируемых грибов весьма скромный. В прошлом году он составил менее 10 тыс. тонн, а выручка – $10,5 млн.

В Европейском союзе, доступ на рынок которого из-за санкций затруднен для российских экспортеров, картина иная. Например, в годовом рационе немцев 2,3 кг культивируемых грибов, при том что собственное производство покрывает не более 43% спроса, остальное Германия импортирует.

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Польша – абсолютный рекордсмен ЕС по производству и экспорту шампиньонов. Поляки выращивают до 500 тыс. тонн в год, продают соседям (данные за 2025-й) 246 тыс. тонн, внутреннее годовое потребление достигает 2,2 кг на человека. Второй лидер – Нидерланды (население 18,4 млн): производит более 300 тыс. тонн грибов, 72 тыс. тонн отправляет на экспорт в свежем виде и большие объемы в переработанном, внутреннее потребление – 3–4 кг в год на человека.

США (население почти 350 млн) – крупный производитель культивируемых грибов – выращивает свыше 453 тыс. тонн. Плюс импорт: в 2025 году – 91,2 тыс. тонн. Таким образом, внутреннее потребление составляет около 2,5 кг на человека в год. Канада (население 40,4 млн) выращивает 138 тыс. тонн грибов, экспортирует почти половину, внутреннее потребление – 1,8 кг на человека.

В Азии ведущие производители культивируемых грибов Китай (41 млн тонн), Япония (469 тыс. тонн) и Индия (243 тыс. тонн). С учетом разницы численности населения (1,5 млрд, 122,3 млн и 1,48 млрд человек соответственно) показатели среднедушевого потребления отличаются существенно: Китай – 30 кг на человека в год, Япония – 3,7 кг, Индия – 0,2 кг.

Монополисты диктуют правила

Трудности, через которые проходит грибная отрасль России, не обрушили показатели. В 2025 году продажи грибов в натуральном выражении выросли на 1%, в денежном – на 17%. Средняя розничная цена свежих грибов в марте 2026-го составила около 447 руб. за килограмм, практически не изменившись в годовом выражении. Сдерживающим фактором выступает стагнирующий спрос. Однако электричество и тепловая энергия, логистика, обслуживание комплексов и так далее дорожают, чего не выдерживают слабые игроки.

Отрасль исторически сделала ставку на одну культуру, что сейчас лишает ее гибкости. По данным MaksiOma, в России шампиньоны занимают 95,9% среди культивируемых грибов, вешенки – 3,6%, ежовик, кордицепс, рейши, траметес, шиитаке, маитаке, белые, опята – менее 0,5%. Между тем потребители всё больше интересуются функциональными грибами (с высоким содержанием биологически активных соединений) и экзотическими культурами. В Россию и то, и другое сейчас в основном импортируют.

За 2025 год только через пункт пропуска «Забайкальск» из Китая ввезено 428 тонн грибов: шампиньонов – 78,1 тонны, эноки – 225,2 тонны, эринги (вешенка королевская) – 74 тонны, шимеджи – 34 тонны, шиитаке – 15,3 тонны. Вывод очевиден: необходимо диверсифицировать производство, подстраиваясь под предпочтения потребителей.

Еще одна проблема – высокая монополизация. По данным MaksiOma, доля трех производителей составляет 60,2% рынка. Это ООО «Воронежский шампиньон» (43,6 тыс. тонн, 28,3%), ООО «Грибная радуга» (34,4 тыс. тонн, 22,4%) и ООО «Агрогриб» (16,2 тыс. тонн, 10,5%). Налицо олигополия, когда несколько компаний диктуют остальным свои правила игры. В других странах производство компоста (подготовленной питательной среды) и выращивание грибов – разные бизнесы. Компостные заводы продают фермерам субстрат по доступным ценам. В России же созданы вертикально интегрированные компании, работающие по полному циклу. Купить компост на открытом рынке невозможно, и небольшие сельхозпредприятия не имеют доступа к ключевому ресурсу.

География размещения предприятий грибной отрасли тоже говорит о перекосах. 73,2% всех объемов производства приходится на три региона: Краснодарский край (30,8%), Воронежская область (23,7%) Курская область (18,7%). Ниже в списке Тульская область (8,8%), Калужская (6,2%), Пензенская (4,0%), Московская (2,9%).

В Центральном федеральном округе сосредоточено 57% всего промышленного сбора грибов. Здесь же расположены регионы с самой высокой урожайностью – Калужская и Воронежская области: 32,7 тонны и 28,8 тонны с гектара соответственно. Средняя урожайность грибов в хозяйствах всех категорий составляет 6,9 тонны с гектара, но в малых предприятиях она доходит до девяти тонн.

Дикоросы как премиум-продукт

Промышленное грибоводство и сбор лесных грибов – два параллельных мира. Потенциальный эксплуатационный запас грибов-дикоросов в России оценивается в 2,2 млн тонн в год, но собирают в среднем менее 10%. Значительную часть экспортируют. Белые, лисички, подосиновики, сморчки, маслята и другие грибы из Сибири популярны в Китае, Польше, Сербии, странах ближнего зарубежья.

Доля централизованных заготовок, по данным Рослесхоза, составляет менее 270 тонн, все остальное находится в теневом секторе. Независимые эксперты утверждают, что для 5–8 млн россиян походы в лес по грибы и ягоды – сезонная занятость и источник дохода, а 16 млн собирают грибы и ягоды для личного пользования.

Урожаи дикоросов не отличаются стабильностью из-за дождей, засухи, ранних заморозков и так далее. Например, 2026-й нельзя считать удачным для Южного Урала. На постоянных пробных площадях в национальном парке «Таганай» выявлено низкое плодоношение: три подосиновика вместо 96 годом ранее, пять боровиков вместо 34, один подберезовик вместо 60.

Идеальные погодные условия гарантируют изобилие грибов в лесу, но не на прилавках магазинов. Тем более когда отсутствуют мощности для хранения и переработки даров природы. В удаленных районах Сибири и Дальнего Востока элементарно не хватает пунктов приема у населения, не выстроена логистика.

Так что деликатесы, которые с полным правом можно отнести к премиум-продуктам, с трудом находят потребителя не только в других странах, но и на внутреннем рынке. Значит, с дикоросами, как и с культивируемыми грибами, нужно наводить порядок. Это в интересах и продовольственной безопасности, и увеличения доходов государства.

Автор – руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС