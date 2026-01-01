Тандем власти и бизнеса: как ГЧП воплощает в жизнь стройки века

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От дорог до аэропортов

Более 10 лет в России работает модель государственно-частного партнерства, регулируемая законом №224-ФЗ 2015 года. Как отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, это эффективный способ решения острых региональных проблем – от ремонта и строительства дорог и модернизации объектов ЖКХ до возведения новых школ, больниц и аэропортов. Чтобы сделать масштабные проекты привлекательными для инвесторов, государство предлагает целый пакет преференций: льготную аренду земли, налоговые послабления, софинансирование и разделение рисков, а банки благодаря госгарантиям охотнее выдают кредиты с пониженной процентной ставкой.

Партнерство реализуется в двух формах: концессия и соглашение о ГЧП. В первом случае инвестор берет на себя строительство и эксплуатацию объекта, но не владеет им. Во втором – частный партнер может получить право собственности, хотя и с жесткими условиями по использованию объекта. По словам Кабакова, для бизнеса наиболее привлекательны проекты с понятным финансовым будущим, где прибыль гарантирована либо тарифами и сборами, либо прямыми выплатами от государства.

К середине 2026 года в России было заключено почти 4,6 тыс. концессий и соглашений о ГЧП. Общая сумма инвестиций – 8 трлн рублей, из них 6 трлн – частные средства. Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что лидерство по привлечению средств удерживает транспортная отрасль, на которую приходится 65% всех вложений. Следом идут жилищно-коммунальное хозяйство и социальная сфера, аккумулировавшие 18 и 15% инвестиций соответственно.

Среди знаковых проектов, реализованных в рамках ГЧП в предыдущие годы, можно выделить строительство Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и трассы М-11 «Нева», реконструкцию аэропортов Пулково, Толмачёво и Шерегеша, восстановление объектов культурного наследия в Москве, международный медицинский кластер в Сколкове. Так, строительство автодороги М-11, завершенное в 2019-м, обошлось более чем в 500 млрд рублей, из которых 148 млрд – частные инвестиции. Ожидается, что вложения окупятся за 10–15 лет за счет сборов с водителей и работы сопутствующей инфраструктуры. В планах – превратить ее в «электрокоридор»: на трассе появятся шесть современных сервисных зон, оснащенных зарядками для электрокаров, торговыми точками и местами для отдыха.

Энергия прогресса

В первом полугодии 2026-го российский рынок ГЧП вырос на треть. По данным Государственной автоматизированной информационной системы «Управление», было заключено 53 договора против 40 за аналогичный период прошлого года. Лидерами по числу проектов являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область и другие экономически сильные регионы. Их успех обусловлен наличием бюджетной стабильности, экспертизы в структурировании сделок и готовностью давать инвесторам надежные гарантии. В других регионах ситуация сложнее: развитие государственно-частного партнерства там тормозится из-за нехватки денег и вследствие проблем с подготовкой качественных проектов.

«Основной прирост в этом году обеспечили региональные проекты в ЖКХ, городском транспорте, образовании, здравоохранении, обращении с отходами, туристической и цифровой инфраструктуре, – перечисляет Кабаков. – Если раньше рынок определяли крупные дорожные концессии, то теперь акцент постепенно смещается на модернизацию коммунальной инфраструктуры и социальных объектов».

Самый дорогой проект ГЧП в стране сейчас – скоростная железная дорога между Москвой и Питером. По данным Минэкономразвития, общие вложения составляют 2,1 трлн рублей, из которых 1,5 трлн – деньги частников. Согласно отчетности Федерального агентства железнодорожного транспорта, к концу первого квартала уровень освоения финансирования составил 18%.

Высокоскоростная магистраль – это не только быстрые поездки, но и мощный импульс для экономики. Она разгрузит пути, где сегодня «Сапсаны» буквально вытесняют грузовые составы. Эксперты прогнозируют: за два десятилетия проект принесет в бюджет страны 10,5 трлн рублей. Магистраль станет драйвером регионального развития: ее запуск стимулирует строительство инфраструктуры, рост туристического потока, создание рабочих мест и увеличение пропускной способности для грузового трафика.

Строительство пункта оплаты на платной дороге М-11 "Москва – Санкт-Петербург". Московская область, июль 2018 года ©Сергей Мамонтов/РИА Новости

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, со своей стороны, отмечает особую значимость проекта реконструкции аэродромной инфраструктуры в Нарьян-Маре. Реализация работ на основе концессионного соглашения стартует в текущем году. «Это уникальный для России опыт: хотя механизмы ГЧП уже применялись в аэропортовой сфере (например, в Пулкове), реконструкция аэродрома в условиях Крайнего Севера на таких условиях проводится впервые. Общий бюджет проекта – 10,14 млрд рублей, где 80% средств выделяет федеральный центр, а 20% – концессионер "Нарьян-Марский авиаотряд"», – уточняет эксперт. Аэродром критически важен для транспортной доступности региона и поддержки нефтегазового сектора.

В Перми в рамках ГЧП ведется строительство современного онкологического центра, запуск которого намечен на 2027 год. Проект реализуется по концессии между правительством региона и «МедИнвестГрупп» и станет ключевым объектом будущего медицинского кластера в Камской долине. Учреждение на 560 мест обеспечит полный цикл помощи: от диагностики до реабилитации с использованием передовых методик. Ежегодно центр сможет обслуживать свыше 14 тыс. пациентов. На строительство выделят 23 млрд рублей, треть из них – деньги краевого бюджета. Концессионное соглашение рассчитано на 35 лет. Компания проектирует, строит, оснащает объект, готовит персонал, а затем управляет центром в течение этого периода.

По словам Мильчаковой, Пермский краевой онкоцентр претендует на статус одного из самых масштабных медицинских учреждений России. Его техническое оснащение и инфраструктура будут соответствовать стандартам ведущих федеральных онкологических центров Москвы и Санкт-Петербурга.

В Нижнем Новгороде продолжается строительство ИT-кампуса «Неймарк». Это совместный проект области и частного инвестора стоимостью 41 млрд рублей (из них 19,3 млрд – из федерального бюджета). Ввести в строй все корпуса образовательного кластера планируют в 2028 году. Учиться там смогут 7 тыс. студентов.

Создание круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» – еще одна крупнейшая инициатива в сфере государственно-частного партнерства в туриндустрии. В развитие инфраструктуры планируют вложить более триллиона рублей. Ожидается, что к 2030-му десять всесезонных курортов позволят увеличить число туристических поездок до 140 млн. Строительство ведется в Запорожской, Иркутской, Калининградской областях, Краснодарском и Приморском краях, в Бурятии, Дагестане, Крыму, а также в Санкт-Петербурге и Севастополе. Общая протяженность обновленных пляжей составит 70 км, а номерной фонд увеличится на 72 тыс. единиц.

Разгон максимальный

Сегодня государство все чаще делает ставку на частные инвестиции, чтобы не откладывать развитие инфраструктуры из-за нехватки бюджетных средств. Среди плюсов такого партнерства – качество. В аналитическом обзоре «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» дается объяснение: «Инвестор вкладывает средства так, чтобы будущий объект был максимально эффективен, ведь именно он отвечает за эксплуатацию в течение всего жизненного цикла инфраструктуры. Если что-то работает плохо, то ответственность лежит на нем: убытки не компенсирует бюджет, они ложатся на акционеров».

По прогнозам специалистов, рынок ГЧП продолжит расти, объем вложений увеличится до 1,6–1,8 трлн рублей ежегодно. Главными локомотивами станут строительство высокоскоростных магистралей и платных дорог, кроме того, могут быть реализованы соглашения в сфере технологий.

При этом законодатели продолжают курс на адаптацию правил игры для инвесторов в инфраструктуру, сочетая меры поддержки с усилением надзора. Так, с 1 марта концессионеры, не допускавшие нарушений и выполнившие плановые показатели, получили право заключать новые соглашения в сфере ЖКХ без конкурса. С осени меняется порядок запуска проектов. Теперь каждый из них должен проходить предварительную оценку эффективности. Если бюджет проекта превышает 1 млрд рублей, потребуется одобрение федеральных органов власти. Для проектов стоимостью от 3 млрд рублей вводится дополнительное требование – обязательный аудит рисков в ВЭБ.РФ.