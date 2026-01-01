Прямо в светлую зарю: почему автомобильный туризм быстро набирает популярность в России

Путешествие на личной машине по России в последние годы выявило целый ряд неоспоримых преимуществ. Ну, во-первых, есть явная экономическая выгода. Если подсчитать стоимость авиа- или железнодорожных билетов на всю семью и сравнить с затратами на бензин, то даже с учетом платы за скоростной проезд по некоторым магистралям получается серьезная выгода. К тому же, если вы приехали на своей машине, нет необходимости селиться в центре города или на первой линии курорта. Можно сэкономить и на этом – ведь до пляжа и всех достопримечательностей легко добраться даже из пригорода!

Во-вторых, появляется возможность проложить маршрут по своему усмотрению, не ориентироваться на запланированный график поездки группы туристов и чужие предпочтения. Автомобиль – это свобода: можно остановиться, где пожелаете, и смотреть именно те достопримечательности, которые интересны лично вам (и вашим попутчикам). И вообще, путешествие на авто – это настоящее приключение, а нам так иногда этого не хватает в нашей жестко распланированной жизни.

Больше не экзотика

Весной 2026-го сервисы «Авто.ру» и «Яндекс.Путешествия», проведя исследование, выяснили, что около 80% автовладельцев собираются в этом году отправиться в путешествие – и не одно – на личной машине. Более половины из них (56%) планируют взять с собой детей. В одиночку ездят 11% опрошенных, с друзьями – 15%.

Главной причиной выбора именно такого вида отдыха респонденты назвали гибкость поездки и свободу выбора маршрута – так ответили 59% участников опроса. На втором месте – возможность взять больше вещей (40%). Следующими важными факторами оказались независимость от расписаний поездов и самолетов (35%) и более простое планирование (34%). Чаще всего россияне пока предпочитают короткие маршруты: почти 59% респондентов путешествуют куда-либо на выходные, на два-три дня (зато несколько раз в году!). Еще 40% совершают поездки длительностью от четырех до семи дней.

Также россияне стали на 10% чаще бронировать объекты с парковкой. Кстати, средняя стоимость размещения в таких гостиницах составляет 7 тыс. рублей за ночь. Спрос на жилье с наличием парковочных мест растет прежде всего в регионах с развитым внутренним туризмом и автомобильной доступностью. В числе лидеров – Москва и Московская область (22% от общего числа бронирований), Краснодарский край (17%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (13%). «Высокая доля планирующих поездки и тех, кто хочет ездить чаще, говорит о том, что автотуризм уже закрепился как привычный способ путешествий и имеет потенциал дальнейшего роста – не только за счет новых автопутешественников, но и за счет увеличения частоты поездок» – такой вывод сделали авторы исследования.

Для многих автовладельцев сама дорога – полноценный отдых: с остановками в красивых местах, ночевками и заранее просчитанным бюджетом, подтверждают аналитики сервиса бронирования «Отелло» и геосервиса 2ГИС на основании совместного исследования. Оказывается, для большинства автомобилистов такие поездки давно стали привычной частью отдыха, а не приключением «раз в жизни». По данным опроса, 54% респондентов устраивают автопутешествия два-три раза в год (не считая поездок на дачу и рабочих командировок). Есть и те, кто проводит за рулем куда больше. При этом для 65% водителей такая поездка – не просто перегон из точки А в точку Б: они заранее продумывают маршрут, планируют остановки, стараются заглянуть по пути в интересные места. «Авантюристов» тоже хватает – около 18% предпочитают решать всё уже в дороге.

Как строят маршруты? Большинство (80%) прокладывает их сами, через навигационные сервисы; почти каждый третий ищет идеи в интернете. 44% прислушиваются к советам друзей и знакомых, которые где-то когда-то уже побывали. Кстати, по данным ВЦИОМ, в прошлом году самыми популярными направлениями для автопутешествий стали Краснодарский край, Республика Алтай, Алтайский край, Крым, Санкт-Петербург, а также Золотое кольцо России.

Аналитики 2ГИС изучили обезличенную статистику поездок пользователей навигатора из 16 городов-миллионников и подсчитали, что средняя длина междугородного маршрута составляет 536 км. А это уже немало! Сколько же длится типичная поездка? Чаще всего 3–4 дня – так ответили 29% опрошенных, еще 23% уезжают на 5–7 дней, а 15% проводят в дороге неделю и больше.

Основные статьи расходов в пути вполне предсказуемы. 80% назвали самой крупной тратой топливо, 70% больше всего потратили на еду, 67% отметили расходы на проживание. Если рассматривать общую стоимость поездки в расчете на одного человека, то для 30% путешественников она обошлась в 10–20 тыс. рублей, для 18% – в 20–30 тыс. При этом 28% потратили всего 5–10 тыс. рублей, а 11% сумели уложиться меньше чем в 5 тыс. – и это вместе с бензином, платными дорогами, парковками и питанием. Удивительные люди! Но тут речь, видимо, идет об одно-двухдневном путешествии в соседний город.

Вывод из всех этих вопросов и исследований простой. Путешествие на машине перестает быть экзотическим форматом отдыха, как каких-то 20 лет назад. Все больше россиян самостоятельно и заранее строят маршруты, открывают новые города и направления, а сама дорога становится не менее интересной частью отпуска, чем конечная точка на карте.

Трассы, которые мы выбираем

Странно было бы предполагать, что автопутешествия всегда проходят гладко, особенно сейчас, когда в стране наблюдаются проблемы с бензином. Поездка может превратиться в квест: как правильно рассчитать маршрут, чтобы где-то обязательно заправиться, сколько времени уйдет на стояние в очереди и в какую сумму обойдется бак топлива? Надеюсь, что эти трудности носят временный характер. (Сам недавно проехал по трассам М-12 «Восток», М-2 «Крым» и Р-21 «Кола» и могу сказать: сложности есть, но ехать можно. Бензин точно в наличии на скоростных трассах, а на остальных – в крупных городах, причем практически везде, – по вменяемым, а то и прежним ценам.) Так с какими основными (не топливными!) проблемами чаще всего сталкиваются автотуристы?

Согласно опросам ВЦИОМ, 46% водителей хотели бы видеть на маршрутах высокоразвитую придорожную инфраструктуру, которой все еще не хватает, – многофункциональные заправки, автосервисы и медпункты. 32% автотуристов не возражают против среднего уровня инфраструктуры (обычные заправки, придорожные столовые и места отдыха), а 15% готовы довольствоваться минимумом (только АЗС и туалет). По-прежнему есть жалобы на состояние дорог, а также на недостаточное освещение трасс.

Зона отдыха у скоростной федеральной автомобильной дороги М-12 «Восток» (участок в Татарстане). Июль 2025 года ©Максим Богодвид/РИА Новости

Одной из самых удобных для туристических поездок многие автомобилисты называют трассу М-8 «Холмогоры», которая связывает Москву и Архангельск. Странно, ведь как раз на ее неудовлетворительное состояние не так давно обращал внимание президент. Я неоднократно по ней ездил и могу указать проблемные места в Московской, Владимирской, Ярославской областях, не говоря уже про обход Ярославля. Но, надо сказать, сейчас на этой магистрали идут многочисленные ремонты, так что есть надежда, что через несколько лет она станет действительно комфортабельной для поездок. И вообще, как записано в Концепции развития автотуризма, приоритетными трассами считаются М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Наверное, потому, что они связывают между собой целый ряд регионов (свыше 20!), где сосредоточено больше всего мест притяжения для туристов. Впрочем, с моей точки зрения (как автопутешественника с огромным опытом), остальные наши трассы не менее интересны.

Кстати, огромные планы по строительству новых дорог (в том числе и подъездов к главным туристическим объектам), многофункциональных зон отдыха с АЗС, подземных и надземных пешеходных переходов, инфраструктуры для путешественников прописаны во многих важных документах. Тут и национальные проекты «Инфраструктура для жизни» и «Туризм и гостеприимство», и Стратегия повышения безопасности дорожного движения, и Концепция развития автотуризма.

Ключевые магистрали, ведущие к туристическим жемчужинам, активно обновляются. План на нынешнюю «пятилетку» охватывает более 340 участков. Работы затрагивают не только собственно дорожное полотно, но и прилегающие зоны. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на трассах монтируют продуманное освещение, появляются современные пешеходные переходы. В общем, работа идет.

Туризм как отрасль экономики

Российские власти рассчитывают превратить туризм в полноценную опору национальной экономики. В ближайшие пять лет на развитие отрасли будет направлено около 400 млрд рублей – почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущий период.

Концепция развития автомобильного туризма, утвержденная распоряжением правительства РФ №1025-р от 25 апреля 2024 года, дала толчок регионам взяться за активное продвижение такого вида отдыха. Ведь, по сути, это план, как сделать автомобильные путешествия по стране удобнее и популярнее. И в том, что работа идет, я убеждаюсь регулярно, так как проехал за последние месяцы по нескольким регионам страны.

Для путешественников приводят в порядок трассы, строят многофункциональные центры (МФЦ), где можно не только заправиться, но и отдохнуть, поесть, принять душ, заняться спортом и даже выгулять собачку. Сегодня автотуризм – одно из приоритетных направлений, считают в Минэкономразвития. Путешественники все чаще по дороге будут встречать не только автомобильные заправки, но и мотели, кемпинги, глэмпинги, станции техобслуживания и другие сервисы… Разрабатываются и новые турмаршруты для автомобилей и автобусов.

Один из ярких примеров развития инфраструктуры для автопутешественников – трасса М-12 «Восток». Это современная скоростная дорога с многофункциональными зонами на всем пути следования. На трассе нет светофоров и перекрестков, что снижает вероятность ДТП, она оснащена видеокамерами и метеостанциями. М-12 проходит через пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Причем с М-12 много съездов на прилегающие трассы, что расширяет возможности для автотуризма.

©Максим Богодвид/РИА Новости

К сожалению, отдельной статистики по автотуристам нет; невозможно пока выделить, какую часть доходов приносят в казну именно они, поэтому приходится оперировать лишь общими цифрами по турпотоку, которые предоставляет Минэкономразвития. По оценке ведомства, доля туризма в ВВП страны выросла с 2,8% в 2023 году до 3,1% по итогам 2025-го, чему способствовали активный внутренний спрос (число поездок по России в 2025 году – 94 млн) и системные меры государственной поддержки.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уверен, что показатели, зафиксированные в нацпроекте «Туризм и гостеприимство», будут достигнуты и уже в 2030 году россияне совершат 140 млн поездок по стране, а вклад сферы в ВВП превысит 5%. В связи с этим он призывает регионы больше работать над развитием туристической привлекательности. Ведь по-прежнему немалая часть наших сограждан выбирает отдых за рубежом, и там они оставляют, по словам вице-премьера, примерно $50 млрд ежегодно. Поэтому ближайшая задача субъектов РФ – побороться за этих туристов, предложить им интересную и доступную альтернативу.

«Даже если половину туристов вы сможете привлечь своими туристическими продуктами, инфраструктурой, услугами, то $25 млрд перед вами. Но нужно побороться, чтобы эти средства были вовлечены в экономику ваших регионов. Необходимо сконцентрировать усилия всех заинтересованных министерств и ведомств, регионов, отрасли, чтобы сохранить рост турпотока в условиях конкуренции с зарубежными направлениями», – подчеркивает Чернышенко.

Ставка на качество

В последние годы автопутешественники едут не только в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Популярными направлениями стали Татарстан, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области и Ставропольский край. В ряде регионов зафиксирован прирост турпотока на 10–20%, несмотря на то, что они не входят в топ-10 по общему числу поездок. Среди таковых – Алтай, Дагестан, Чечня, Кемеровская область, Красноярский край, Кабардино-Балкария, Волгоградская область, Адыгея, Свердловская область, Приморье, Бурятия…

Причин формирования такой тенденции несколько. Во-первых, туристический спрос стал смещаться от популярных пляжных направлений в сторону природного, оздоровительного, культурно-познавательного и даже промышленного туризма. Во-вторых, в этих регионах наблюдается рост объема номерного фонда и улучшение транспортной доступности: появляются новые дороги, гостиничные объекты. В-третьих, активизировалась работа региональных администраций: усиливается локальный маркетинг, делается ставка на продвижение уникального культурного и природного наследия. Все это хорошо совпадает с общим запросом путешественников на аутентичность и новые впечатления.

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В «Яндекс.Путешествиях» подтверждают увеличение интереса туристов к природным и аутентичным маршрутам – меры государственной поддержки и развитие инфраструктуры делают досягаемыми ранее неочевидные направления. «Мы видим рост количества средств размещения, доступных для бронирования в разных регионах, видим, как появляются новые маршруты и туристические точки притяжения. Как итог, растет и число поездок в эти регионы», – уверяют представители сервиса.

Все чаще путешественники выбирают не города-миллионники, а малые населенные пункты: по сравнению с прошлым годом количество бронирований в городах с населением менее 50 тыс. человек выросло на 37%, подсчитали аналитики сервиса. Параллельно наблюдается рост сельского туризма. Число бронирований на фермах и в глэмпингах увеличилось на 70% по сравнению с 2024-м.

Набирают популярность туристические поездки граждан по своему региону проживания – их доля возросла на 20% год к году, следует из данных «Яндекс.Путешествий». Росту способствуют улучшение транспортной доступности, ремонт дорог и благоустройство, которые делают область более привлекательной и для туристов, и для локального бизнеса.

Наглядным примером целенаправленной работы по повышению туристической привлекательности является Татарстан. За последние три года туристический поток в Казань и другие города республики увеличился примерно на 13%. В 2024-м регион посетили около 4,5 млн гостей (+12,5% по сравнению с предыдущим годом), в 2025 году туда приехали уже 5,1 млн человек (прирост около 13,3% к 2024-му). По итогам первого полугодия 2026-го – около 3 млн туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

За счет чего произошел скачок? Тут, видимо, сработало несколько ключевых факторов. Во-первых, развитие инфраструктуры. Улучшалась транспортная доступность (в первую очередь благодаря запуску трассы М-12), построили новые отели, благоустроили общественные пространства. Во-вторых, власти занялись продвижением бренда. Казань как объект туризма стали активнее рекламировать на российских и зарубежных площадках. В-третьих, произошел общий сдвиг в предпочтениях. После ограничений на зарубежные поездки многие отпускники обратили пристальное внимание на внутренний туризм, и Казань оказалась в числе самых востребованных направлений.

Наконец, сказалась работа с новыми рынками. Увеличилось число гостей из стран СНГ, а также из Китая, Индии, Турции и других государств. Но основную долю (около 75%) по-прежнему составляют туристы из разных регионов России. Кстати, параллельно с ростом потока увеличивались и траты гостей, удлинилась средняя продолжительность поездок. И сейчас власти Татарстана ставят амбициозные цели: к 2030-му выйти на показатель 7 млн туристов в год, при этом акцент делается не только на количестве гостей, но и на качестве сервиса и длительности пребывания путешественников.

Мои новые маршруты

За 36 лет водительского стажа я «намотал» порядка двух миллионов километров по дорогам России и других стран мира. В последние годы, понятное дело, в основном путешествую по нашей стране, хотя были поездки по Белоруссии, Казахстану и Китаю. Но в России все время открываю для себя новые интересные локации даже в давно знакомых регионах! Перечислю лишь несколько, которые посетил за последние три месяца.

Воронежская область: археологический музей-заповедник «Костенки» (когда-то здесь водились мамонты!), исторический город Острогожск, музей-заповедник «Дивногорье» и… Центральный рынок Воронежа.

Рязанская область: Рязань, Касимов и множество малых городков, Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь, «Тропа Паустовского» в национальном парке «Мещёрский».

Чувашия: Чебоксары и этнопарк «Чуваш Керем», Музей истории трактора (где я прокатился на тракторе Porsche 1955 года выпуска!), ежегодный фестиваль «Зеленое золото России»... И, конечно же, незабываемая поездка из Петрозаводска в Кемь по трассе «Кола», чтобы потом переправиться на скоростном катере на Соловки.

Это лишь небольшая часть моих путешествий в 2026 году, а ведь были еще Хакасия, Мурманская, Челябинская области… Продолжаю открывать для себя богатства регионов России: в ближайших планах – снова Карелия, затем Тамбовская область… Моя страна не устает меня удивлять. Давайте открывать ее вместе – на автомобиле!