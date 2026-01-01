С голым задом на врага: как была потоплена U-94 и пленен один из подводных асов

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Мал, да удал

Отто Итес был восходящей звездой немецкого подплава. Он начал службу на флоте в 1936 году. После окончания обучения весной 1938-го двадцатилетний лейтенант получил назначение на миноносцы. Но служба на них его быстро разочаровала, и спустя несколько месяцев Итес перевелся из Киля в Нойштадт, где располагалась Школа подводного плавания.

После ее окончания и обучения на курсах офицеров-подводников в Мюрвике Итес сразу же получил должность на подлодке. Весной 1939-го его сначала назначили вахтенным офицером на субмарину седьмой серии – U-51. Но там он прослужил недолго, вскоре Итеса перевели на однотипную U-48, на которой он и встретил начало Второй мировой войны.

U-48 стала самой успешной подлодкой Второй мировой по результатам тоннажной войны. Атакуя конвои союзников в 1939–1941 годах, она потопила в Атлантике 51 судно общим тоннажем свыше 300 тыс. брт. Разумеется, в этом была и заслуга Итеса, который как вахтенный офицер совершил на U-48 девять походов, во время которых ею была достигнута львиная доля указанных успехов – потоплено 41 судно общим тоннажем почти 250 тыс. брт.

За эти достижения офицеры U-48, включая трех ее командиров, одного старпома и инженер-механика, получили высшую награду Третьего рейха – Рыцарский крест. Итеса к ордену не представили. Но командование тем самым хотело не наказать молодого офицера, а распалить его амбиции. И этот психологический трюк сработал.

«Дядюшка Отто»

Весной 1941-го Итеса отправили на командирские курсы, после чего назначили на малую субмарину U-146. На ней он совершил два похода, открыв счет своим успехам 28 июня 1941-го, когда U-146 торпедировала транспорт севернее Шотландии. По иронии судьбы, Итес в тот раз потопил союзника, так как атаковал финский пароход «Плутон». Будучи арестованным британцами, «Плутон» шел в Киркуолл, где должны были проверить, не перевозит ли он военную контрабанду.

В августе 1941-го командующий подводными силами Карл Дениц назначил Итеса командиром подводной лодки типа VIIC – U-94. Это был рискованный ход, поскольку прежний командир субмарины Герберт Куппиш до своей болезни считался одним из лучших подводников Германии и был награжден Рыцарским крестом за успехи в Атлантике. 23-летний Итес же на момент своего назначения был самым молодым командиром субмарины в немецком флоте. Но смелый в бою и при этом очень дружелюбный Итес быстро завоевал авторитет среди ветеранов U-94, которые прозвали его «дядюшка Отто» за несвойственную молодости солидность.

Уже в первом походе с новым командиром U-94 обнаружила и потопила четыре судна, включая огромный британский танкер «Сан Флорентино», на который она потратила почти половину своего торпедного боезапаса. Таким образом, сразу добавив на свой счет почти 30 тыс. брт, Итес превзошел прежнего командира лодки: походы Куппиша не были настолько результативными.

Решение старых проблем

В дальнейшем U-94 под командованием Итеса также сопутствовал успех. После вступления США в войну лодка провела удачный поход у восточного побережья Северной Америки, заявив семь потопленных судов почти на 60 тыс. брт. В результате Отто Итес стал кавалером Рыцарского креста: Дениц решил, что командир U-94 достоин награды, раз почти достиг планки в 100 тыс. брт, за которую награждали этим орденом.

На самом деле результат Итеса был намного скромнее: три потопленных и один поврежденный транспорт. Но Дениц предпочел посмотреть сквозь пальцы на явно завышенный результат своего подчиненного, имея на то особую причину.

Карл Дениц наблюдает за прибытием U-94 в Сен-Назер в июне 1941 года ©Bundesarchiv

Дело в том, что в январе 1942-го Итес доложил Деницу, что, проводя профилактику торпеды во время похода, обнаружил ненормальное давление в ее гидростате, превышающее атмосферное. Это сообщение спровоцировало глобальную проверку всего торпедного боезапаса немецкого флота, показавшую, что гидростаты торпед негерметичны и это не позволяет им держаться заданной глубины после пуска.

Таким образом выяснилась вторая причина (после брака взрывателей) массового отказа торпед во время Норвежской кампании 1940 года. Тогда немецкие подводники не могли поразить цели, даже стреляя в упор. Вероятно, Дениц учел, что Итес помог обнаружить проблему, так что Рыцарский крест стал наградой и за это тоже.

А вскоре «дядюшка Отто» доказал, что получил орден не зря. В мае – июне 1942 года во время атаки двух конвоев U-94 отправила на дно шесть транспортов. И на сей раз результат не был преувеличенным.

Привидение с моторами

Тем временем период, когда немецкие подводники безнаказанно хозяйничали у берегов США, подошел к концу. Союзники ввели систему конвоев между Карибским бассейном и Нью-Йорком, что быстро лишило «серых волков» Деница легкой добычи. Однако адмирал все еще надеялся переломить ситуацию, доверив охоту на конвои своим лучшим командирам, включая Итеса.

27 августа U-94 подошла к Наветренному проливу, заняв позицию между Кубой и Гаити. Итес подметил, что в районе много самолетов, и справедливо расценил это как признак того, что рядом находится конвой. Командир U-94 так сильно хотел его атаковать, что пренебрег осторожностью. Он приказал своему вахтенному офицеру при появлении самолета не погружаться как можно дольше. Вероятно, Итес полагал, что наступившая темнота помешает летчикам разглядеть его лодку.

Это решение стало роковым. Перед полуночью «Каталина» ВМС США заметила U-94 в лунном свете и полетела прямо к ней. При этом вахтенный офицер лодки скептически отнесся к крику сигнальщика, предупреждавшего о самолете, ответив, что тому померещилось «привидение». Но у привидения были крылья, моторы и бомбы.

Голозадый абордаж

Подлодка упустила время, когда могла скрыться под водой. В итоге взрывы сброшенных на нее бомб оторвали субмарине носовые рули, лишив маневренности при погружении. После этого летчики передали световой сигнал на канадский корвет «Оуквилл», подсветив тому место нахождения лодки фальшвеером. «Оуквилл», входивший в эскорт конвоя TAW-15, немедленно подключился к охоте на U-94. Он пробомбил место ее погружения, после чего лодку выбросило на поверхность.

Как только U-94 была замечена, «Оуквилл» обстрелял ее и начал таранить. Немцы попытались дать полный ход, но канадцы опять пошли на таран. После этого с корвета сбросили полдюжины глубинных бомб, взорвавшихся прямо под лодкой, повредив ей винты. Затем корвет еще раз ударил «немку» носом.

Итес понял, что положение безнадежное, и приказал экипажу покинуть лодку. Однако все, кто вылез на мостик, попали под огонь корвета. Итес был ранен и не мог далее руководить своей командой.

Тем временем канадцы стреляли по U-94 из всех стволов. В горячке боя они также кидали в немцев все, что попадало под руку, включая бутылки из-под газировки. В этот момент командир корвета Кларенс Кинг решил взять подлодку на абордаж, приказав своим людям высадиться на нее.

С «Оуквилла» на U-94 спрыгнули сублейтенант Гарольд Лоуренс и старшина Артур Пауэлл с пистолетами в руках. И в этот момент произошло неожиданное: на надетых на голое тело шортах Лоуренса лопнул ремень, и они с него мгновенно слетели, оставив на офицере из одежды лишь «пистолет, две ручные гранаты, противогаз, отрезок цепи, фонарик и спасательный жилет».

Вылезавшие из люка на мостик подводники были изумлены представшим перед ними голым врагом. Они двинулись к Лоуренсу, но тот начал стрелять по ним. Прежде чем канадец понял, что немцы не нападают, а сдаются в плен, он успел застрелить двух из них.

Оставив старшину Пауэлла охранять пленных на палубе, Лоуренс быстро спустился внутрь лодки, обнаружив, что в ней нет света и она полна воды. Поняв, что субмарина тонет, канадец схватил трофеи – четыре немецких бинокля – и быстро вылез из люка на мостик. Он крикнул старшине и пленным, чтобы те прыгали в воду. Вскоре после этого U-94 резко села кормой, задрала нос и ушла на дно.

В этот момент к «Оуквиллу» подошел эсминец ВМС США «Леа», который спустил шлюпку, чтобы тоже высадиться на U-94. Но когда подлодка затонула, американцы помогли «Оуквиллу» подобрать немцев, а также Лоуренса и Пауэлла. В результате оба канадца, а также 26 немцев, включая Итеса, были спасены. Вероятно, союзники могли бы подобрать больше подводников, но в этот момент конвой был атакован другой немецкой субмариной. U-511, воспользовавшись тем, что эскорт конвоя отвлекся на U-94, торпедировала три судна, два из которых затонули.

Члены абордажной команды канадского корвета «Оуквилл» атакуют экипаж немецкой подводной лодки в Карибском море, 1942 год ©Vostock Photo

По словам Лоуренса, в пылу боя он не заметил, что лишился шорт, и понял, что произошло, только когда оказался в воде. К «Леа» он плыл на спине, прикрывая одной рукой «жизненно важные части тела», поскольку опасался акул и барракуд. «Вы даже не представляете, какую уверенность могут придать хлопчатобумажные шорты», – писал он позже.

Когда же Лоуренса подобрали американцы, они сначала решили, что перед ними немец, и поместили его вместе с пленными. Янки поняли свою ошибку, лишь когда канадец изверг на них поток проклятий, вспомнив все ругательства, имевшие хождение в канадском и британском флоте.

Разумеется, канадцы были очень горды тем, что потопили U-94 и пленили одного из подводных асов Германии. По этому поводу их пропаганда выпустила плакат, изображавший момент высадки Лоуренса и Пауэлла с «Оуквилла» на немецкую лодку. Однако он неточно отображал происходившее в тот вечер, так как Лоуренс был нарисован на плакате в шортах.