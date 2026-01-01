По данным собеседников агентства, "следующий раунд пошлин" не превысит уровни, прописанные в заключенных при Трампе торговых соглашениях США, а конкретные ставки определят отдельно для каждой страны. Источники допускают, что объявление могут сделать уже во вторник.

По информации The Wall Street Journal, Вашингтон планирует ввести новые тарифы против Китая и стран Евросоюза.

Этот шаг продолжает курс Трампа на усиление торгового давления, в рамках которого ранее были введены ограничения против Канады, Мексики, Китая, а также взаимные 10-процентные тарифы для более чем 200 территорий и повышенные ставки для государств с торговым дефицитом США.

Причины и юридическая база новых пошлин

Новый раунд тарифов станет итогом многомесячного расследования Торгового представительства США по статье 301 Закона о торговле 1974 года. Торгпред Джеймисон Грир обвиняет Китай, Евросоюз и еще 14 стран в том, что их госсубсидии создают перепроизводство и позволяют заваливать мировой рынок дешевым экспортом в ущерб американским заводам.

Само расследование запустили в марте 2026 года после того, как Верховный суд США признал незаконными прежние глобальные пошлины Дональда Трампа. Использование статьи 301 позволяет президенту вводить адресные ограничения в обход судебного запрета, опираясь на доказательства недобросовестной торговой практики.

Кого и какие товары затронут ограничения

Помимо Китая и государств Евросоюза, под повышение ставок могут попасть Индия, Япония, Южная Корея и еще более десятка крупных экономик. При этом новые сборы, вероятно, не затронут сталь, алюминий и автомобили – эти категории уже облагаются отдельными пошлинами по соображениям национальной безопасности.

По данным источников Bloomberg, ограничения против китайского промышленного экспорта окажутся самыми широкими и не будут предусматривать исключений. Тем не менее Белый дом намерен удержать итоговые ставки в рамках торгового перемирия, которое Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заключили в 2025 году в Южной Корее и срок действия которого истекает в январе.

Контекст торговой политики США в 2026 году

Летом 2026 года администрация США уже ввела сборы в размере 10–12,5% для примерно 60 стран по итогам расследования о принудительном труде в цепочках поставок. Новые пошлины из-за избыточных мощностей будут суммироваться с этими ставками, хотя сейчас летние сборы оспариваются в Суде по международной торговле США.

Новость о подготовке очередного витка торговой войны уже спровоцировала снижение американских фондовых индексов на опасениях разгона инфляции и давления на прибыль корпораций.

Одновременно жесткая риторика в отношении Пекина позволяет Трампу отбить критику оппонентов, обвиняющих его в излишней мягкости к Китаю после победы демократов на ноябрьских выборах.