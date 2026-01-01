"Он будет защищен от ракет, беспилотников, пуль и всего остального, но также это будет один из самых красивых бальных залов. Я думаю, что это самый красивый бальный зал из когда-либо построенных", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Он пообещал, что к следующему большому мероприятию в Белом доме посетители уже смогут оценить внешний вид бального зала.

По словам Трампа, зал отлично подчеркнет красоту самих США.

Строительство бального зала

Строительство нового бального зала в Белом доме – масштабный и резонансный проект Трампа, о котором он начал говорить практически сразу после инаугурации в январе 2025 года. Президент анонсировал объект как "подарок американскому народу" и подчеркивал, что строительство будет вестись на его личные капиталы и на вложения неназванных инвесторов.

Ради воплощения проекта к октябрю 2025 года было полностью снесено историческое восточное крыло Белого дома. Сам бальный зал по площади должен стать вдвое больше всего здания резиденции американского президента. По проекту зал рассчитан на 1000 человек, первоначально стоимость строительства оценивалась в $200 млн, сейчас смета выросла вдвое.

7 августа стройка была заморожена на три недели в связи с решением Федерального апелляционного суда США, который постановил, что администрация Трампа была не вправе принимать решение об этой стройке. Подчеркивалось , что подобные инициативы не относятся к исключительной компетенции исполнительной ветви власти. Также отмечалось, что конгресс никому не давал неограниченные полномочия для масштабной перестройки Белого дома.

После получения этого известия Трамп заявил, что будет обжаловать решение. В качестве аргумента в пользу стройки американский лидер подчеркивал, что бальный зал – это не его прихоть, параллельно в том же здании строятся бомбоубежища, медицинские помещения, секретные военные объекты, системы защиты от ракет и беспилотников. На этом основании глава Белого дома назвал решение суда угрозой национальной безопасности и заявил, что значительная часть комплекса уже построена, изготовлена и оплачена.

21 августа 2026 года строительство бального зала разблокировал Верховный суд США, приостановив действие предварительного запрета нижестоящей инстанции.