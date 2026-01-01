Более 20 тыс. авиарейсов в США отменили и задержали из-за сбоя устаревшей техники

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что причиной сбоя стала перегрузка устаревшей инфраструктуры управления воздушным движением, в том числе старых маршрутизаторов, коммутаторов и медных линий связи, передает Nextgov. На модернизацию системы он запросил у Конгресса США $50 млрд.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что причина происшествия не связана с кибератаками или программным обеспечением Microsoft, глобальный сбой которого наблюдался в 74 странах.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостанавливало вылеты из всех аэропортов страны более чем на четыре часа днем 13 ноября. Ограничение было снято в 20:15 по восточному времени США (14 ноября в 4:15 по московскому времени), передает Al Jazeera.

Даффи сообщил, что нормализация ситуации займет некоторое время. Крупные авиакомпании предупредили пассажиров о вероятных отклонениях от графика вылетов из-за предыдущих задержек и отмен, а также в связи с поиском экипажей для выполнения рейсов.

Это третий случай полной остановки вылетов в истории США начиная с момента терактов 11 сентября 2001 года. После этого в январе 2023 года из-за ошибки в системе NOTAM вылеты по всей стране были приостановлены примерно на два часа.