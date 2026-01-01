О планах властей ФРГ выделить на эти цели свыше €4 млрд со ссылкой на документы министерств обороны и финансов во вторник, 24 ноября 2026 года, сообщает Ynet.

Точное количество боеприпасов в бумагах не раскрывается. Однако проект базового контракта предполагает минимальный заказ на 480 единиц.

Поставки предварительно запланированы на период с 2030 года по конец 2033 года.

Ранее, 17 ноября, глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил, что в 2027 году военный бюджет страны должен составить почти €140 млрд. Сейчас Бундесвер проводит масштабную модернизацию армии, чтобы восполнить истощенные арсеналы и укрепить восточный фланг НАТО.

Причины дефицита ракет и роль Украины

Острая нехватка зенитных ракет в арсеналах Бундесвера возникла после начала масштабных поставок вооружений Украине, которой Берлин передал несколько батарей Patriot и сотни перехватчиков из собственных запасов.

Кроме того, в апреле 2026 года Германия и Украина согласовали отдельный пакет оборонного сотрудничества на €4 млрд, в рамках которого Берлин обязался профинансировать для Киева закупку еще нескольких сотен ракет к этим комплексам.

Из-за высокого спроса на мировом рынке производственные мощности американских оборонных корпораций Raytheon и Lockheed Martin оказались перегружены на годы вперед.

Этим могут объясняться столь длительные сроки исполнения потенциального немецкого контракта, первые поставки по которому ожидаются только в 2030 году.

Европейское производство ракет в Германии

Чтобы снизить зависимость от американских поставок и ускорить пополнение запасов, Германия параллельно развивает собственную сборку ракет для систем Patriot. На заводе оборонного концерна MBDA в баварском городе Шробенхаузен развернуто производство перехватчиков PAC-2 GEM-T в рамках крупного многонационального контракта НАТО.

Предприятие в Баварии должно закрыть потребности как самого Бундесвера, так и других европейских стран альянса, включая Нидерланды, Румынию и Испанию.

Выпуск первых ракет на немецкой площадке запланирован на конец 2026 года, что в перспективе позволит разгрузить американские линии и обеспечить Европу собственными боеприпасами для противоракетной обороны.