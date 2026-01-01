Хокон VIII вступил на престол в Норвегии

На церемонию в Осло Хокон отправился из королевского дворца на Lincoln Continental A-5 1966 года. Этот автомобиль имеет особое значение для королевской семьи: его использовали во время свадьбы будущего Харальда V и Сони в 1968 году.

"Я обещаю и клянусь управлять Королевством Норвегия в соответствии с его Конституцией и законами", – заявил Хокон во время церемонии.

Присяга является обязательной процедурой при вступлении норвежского монарха на престол. Она закреплена в Конституции страны с 1814 года и подчеркивает конституционный характер норвежской монархии. При этом коронации в Норвегии не проводятся с 1908 года: Хокон автоматически стал королем сразу после смерти отца, а принесение присяги стало первым важным официальным мероприятием нового правления.

Кто присутствовал на церемонии

Хокона сопровождала его старшая дочь, наследная принцесса Ингрид Александра. В парламенте также присутствовали его мать, королева Соня, и младший сын Хокона принц Сверре Магнус.

Жена нового короля, королева Метте-Марит, на церемонии не присутствовала. По информации королевского дома, после перенесенной в июне трансплантации легких у нее возникли осложнения, поэтому врачи рекомендовали ей оставаться под наблюдением.

Новый король вступил на престол на фоне скандалов

Смена монарха произошла в непростой для норвежской королевской семьи период. В последние месяцы внимание общественности было приковано к Метте-Марит после публикации сведений о ее переписке с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Еще одним источником негативного внимания стал ее сын Мариус Борг Хёйби. Суд признал его виновным в двух изнасилованиях и жестоком обращении с бывшей девушкой и приговорил к четырем годам заключения.

При этом сама монархия сохраняет высокую поддержку среди норвежцев. Согласно опросу Norstat, опубликованному после смерти Харальда V, 72% жителей страны выступают за сохранение монархии. В мае этот показатель составлял 64%.

Харальда V похоронят в Осло 9 сентября. До 8 сентября его гроб будет находиться в часовне королевского дворца, куда жители страны смогут прийти, чтобы проститься с бывшим монархом.