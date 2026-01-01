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"Мы вновь призываем все инвестиционные компании и инвесторов <...> немедленно покинуть Саудовскую Аравию и переехать в безопасные страны, поскольку Саудовская Аравия небезопасна, за исключением священных регионов в Мекке и Медине (главные святыни ислама. – «Профиль»)", – цитирует представителя хуситов ТАСС.

Ранее небоскреб PIF Tower, где расположена штаб-квартира суверенного фонда Саудовской Аравии, пострадал от попадания ракеты. Гражданская оборона Саудовской Аравии сообщила через государственное агентство SPA о материальном ущербе нескольким этажам небоскреба и соседним зданиям. Пострадавших нет.

Какие объекты в Саудовской Аравии стали целями ударов хуситов

Небоскреб PIF Tower высотой около 385 м является самым высоким зданием Эр-Рияда и главным символом финансового района имени короля Абдаллы. В 80-этажной башне располагается штаб-квартира Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), который управляет государственными активами на сотни миллиардов долларов и финансирует ключевые проекты экономической трансформации королевства.

Международный аэропорт имени короля Халида находится в 35 км к северу от столицы и служит главными воздушными воротами Эр-Рияда. Это вторая по величине и пассажиропотоку авиагавань страны (после аэропорта Джидды), обеспечивающая как внутренние, так и международные рейсы.

Нефтехимическая компания Sadaf (Saudi Petrochemical Company) расположена в крупнейшем промышленном центре королевства – городе Эль-Джубайль на побережье Персидского залива. Предприятие входит в структуру государственного промышленного гиганта SABIC и специализируется на выпуске этилена, стирола и другой базовой нефтехимической продукции.

Авиабаза имени короля Халида близ города Хамис-Мушайт, недалеко от границы с Йеменом, является крупнейшим опорным пунктом саудовских ВВС в южном секторе. На объекте базируются истребители и системы противовоздушной обороны, прикрывающие южные провинции государства, из-за чего он регулярно становится целью ракетных и дроновых атак из Йемена.

История конфликта Саудовской Аравии и хуситов

Вооруженное противостояние в Йемене обострилось в 2014 году, когда шиитское военно-политическое движение "Ансар-Алла" (хуситы) захватило столицу страны Сану и значительную часть северных провинций. В марте 2015 года в конфликт на стороне международно признанного йеменского правительства вмешалась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, начавшая военную операцию против повстанцев.

В ответ формирования "Ансар-Алла" начали регулярно наносить ракетные и дроновые удары по приграничным районам, военным базам, аэропортам и нефтяным предприятиям королевства. Самой резонансной стала атака на комплексы государственной компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе в сентябре 2019 года, которая временно сократила добычу нефти в стране примерно вдвое.

Активная фаза боевых действий между Эр-Риядом и хуситами была заморожена в апреле 2022 года благодаря перемирию, заключенному при посредничестве ООН. Несмотря на истечение формального срока действия соглашения в октябре того же года, стороны более трех лет воздерживались от прямых взаимных ударов и вели переговоры об окончательном урегулировании.

Осенняя эскалация 2026 года

Многолетнее затишье завершилось в сентябре 2026 года на фоне общего обострения обстановки на Ближнем Востоке. Движение "Ансар-Алла" объявило о выходе из режима прекращения огня и развернуло наступление в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ коалиция под руководством Саудовской Аравии возобновила массированные авиаудары по позициям повстанцев в Сане и порту Ходейда.

Осенью обмен ударами распространился вглубь территории королевства. В октябре хуситы провели серию атак на гражданские аэропорты и объекты нефтегазовой инфраструктуры в Восточной провинции, а 8 ноября в результате ракетного обстрела Эр-Рияда осколками было повреждено высотное здание государственной нефтяной компании Saudi Aramco.