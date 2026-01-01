Иран задержал принадлежащий ОАЭ танкер в Ормузском проливе

По данным агентства, танкеры, которые планируют безопасный проход через Ормузский пролив, "должны следовать маршруту, установленному Ираном, оплатить сервисный сбор и получить разрешение от Ирана".

Номер судна и название компании-владельца не указаны. Официальных заявлений от властей Ирана и ОАЭ пока не поступало.

Ранее судоходство через Ормузский пролив почти остановилось после того, как ОАЭ обвинили Иран в атаке на три танкера эмиратской Abu Dhabi National Oil Company. Трафик через морской коридор 15–16 августа сократился в шесть раз по сравнению с 8–9 августа. Через пролив прошло пять кораблей против 31 судна соответственно.

В КСИР заявляли, что безопасный проход судов через Ормузский пролив без разрешения Ирана исключен. Морская артерия не будет вновь открыта до тех пор, пока Вашингтон не примет условия Тегерана.

Позже президент США Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив американским. Он отметил: "Когда мы окончательно нанесем поражение Ирану, а он терпит серьезное поражение, довольно скоро, я объявлю Ормузский пролив территорией США".