Безопасный проход судов через Ормузский пролив без разрешения Ирана исключен – КСИР

Как указали в PGSA, "неоднократные сообщения официальных лиц США о том, что Ормузский пролив больше не заблокирован, не меняют реальности".

"Ни одно судно не сможет безопасно пройти через Ормузский пролив без иранского разрешения и надзора", – заявили, в свою очередь, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Президент США Дональд Трамп накануне выступил с утверждением, что американская сторона полностью контролируют Ормузский пролив, информирует "Интерфакс".

"Я думаю, мы сохраним этот контроль. Нашу морскую блокаду все называют «стальной стеной», и Иран ничего не может с этим поделать", – высказал мнение Трамп.

Как Иран контролирует Ормузский пролив?

Мобильные противокорабельные ракеты. Береговые ракетные комплексы иранского производства размещены вдоль всего северного побережья пролива. Они высокомобильны, легко маскируются и способны поразить любую цель на всей ширине водной артерии (которая в самом узком месте составляет всего 39 км).

Удары беспилотниками. Иран массово применяет разведывательные и ударные дроны (включая дроны-камикадзе) для постоянного наблюдения за акваторией и точечных атак по коммерческим судам и военным кораблям оппонентов.

Морское минирование. Установка скрытных и недорогих морских мин вдоль основных судоходных путей является одним из самых эффективных инструментов Тегерана для полного блокирования навигации.

"Москитный флот" и абордажные группы. Быстроходные катера КСИР осуществляют патрулирование, перехват, высадку десанта и захват иностранных танкеров, принудительно заставляя их менять курс.

Административное регулирование. Созданное в мае 2026 года Управление по Ормузскому проливу установило жесткие правила. Для прохода требуется заполнять специальную декларацию и запрашивать официальное разрешение Ирана. Судам США и Израиля проход полностью запрещен.

Ранее Тегеран передал Вашингтону через посредников условия открытия Ормузского пролива.