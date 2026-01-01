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Безопасный проход судов через Ормузский пролив без разрешения Ирана исключен – КСИР

Ормузский пролив находится под полным контролем иранских вооруженных сил, вопреки ложным утверждениям Соединенных Штатов, заявил в четверг, 13 августа 2026 года, представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" ВС исламской республики Эбрахим Зольфагари. Морская артерия не будет вновь открыта до тех пор, пока Вашингтон не примет условия Тегерана, отметили в Управлении Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA).

Ормузский пролив (иллюстрация)

Ормузский пролив (иллюстрация)

©Alones/Shutterstock/Fotodom

Как указали в PGSA, "неоднократные сообщения официальных лиц США о том, что Ормузский пролив больше не заблокирован, не меняют реальности".

"Ни одно судно не сможет безопасно пройти через Ормузский пролив без иранского разрешения и надзора", – заявили, в свою очередь, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Президент США Дональд Трамп накануне выступил с утверждением, что американская сторона полностью контролируют Ормузский пролив, информирует "Интерфакс".

"Я думаю, мы сохраним этот контроль. Нашу морскую блокаду все называют «стальной стеной», и Иран ничего не может с этим поделать", – высказал мнение Трамп.

Как Иран контролирует Ормузский пролив?

  • Мобильные противокорабельные ракеты. Береговые ракетные комплексы иранского производства размещены вдоль всего северного побережья пролива. Они высокомобильны, легко маскируются и способны поразить любую цель на всей ширине водной артерии (которая в самом узком месте составляет всего 39 км).
  • Удары беспилотниками. Иран массово применяет разведывательные и ударные дроны (включая дроны-камикадзе) для постоянного наблюдения за акваторией и точечных атак по коммерческим судам и военным кораблям оппонентов.
  • Морское минирование. Установка скрытных и недорогих морских мин вдоль основных судоходных путей является одним из самых эффективных инструментов Тегерана для полного блокирования навигации.
  • "Москитный флот" и абордажные группы. Быстроходные катера КСИР осуществляют патрулирование, перехват, высадку десанта и захват иностранных танкеров, принудительно заставляя их менять курс.
  • Административное регулирование. Созданное в мае 2026 года Управление по Ормузскому проливу установило жесткие правила. Для прохода требуется заполнять специальную декларацию и запрашивать официальное разрешение Ирана. Судам США и Израиля проход полностью запрещен.

Ранее Тегеран передал Вашингтону через посредников условия открытия Ормузского пролива.

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Метки: Иран Ормузский пролив США Трамп
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