Иран заявил о недоверии к дипломатическим инициативам Вашингтона

"Мы передали США свои семь условий, заявив, что переговоров никаких не будет, пока Вашингтон не выполнит требования Тегерана. Условия эти отличались от содержания Исламабадского меморандума", – сказал Резаи, выступая на гостелевидении Ирана.

"Иран испытывает глубокое недоверие к вам. Вы хотите провести сейчас переговоры, а после ваших выборов нанести удар", – процитировал Резаи предупреждение, переданное иранской стороной Вашингтону через посредников.

Иранский политик добавил, что Иран должен "наказать" США, поскольку, если Тегеран этого не сделает, то любая другая страна решит, что можно совершать подобные военные нападения на Иран.

Мирные переговоры между США и Ираном окончательно прекратились из-за взаимного нарушения договоренностей, нового витка эскалации и жестких ультиматумов. Несмотря на подписанный в июне 2026 года Исламабадский меморандум, который должен был зафиксировать предварительные условия для прекращения огня, хрупкий дипломатический процесс оказался полностью сорван.

Последний по времени пакет условий для возобновления переговоров Иран передал США на полях Генассамблеи ООН 23 сентября. Они включают в себя прекращение морской и экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, завершение войн на всех фронтах, а также разблокировку замороженных иранских активов и признание судоходного маршрута в Ормузском проливе, который был согласован между Оманом и Ираном.

Ирано-американские переговоры на полях Генассамблеи кончились ничем, они были прерваны американской стороной. С тех пор Вашингтон никак публично не отвечал на выдвинутые Тегераном условия.