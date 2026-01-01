Иск Трампа к WSJ по делу о клевете вновь отклонен

Представитель юридической команды президента сообщил CNBC, что Трамп намерен подать апелляцию: "Президент Трамп продолжит решительно добиваться удовлетворения своего иска против The Wall Street Journal и всех остальных ответчиков. Президент продолжит привлекать к ответственности тех, кто вводит американский народ в заблуждение фейковыми новостями и клеветническими нападками".

WSJ опубликовала статью 17 июля 2025 года. В ней утверждалось, что непристойная открытка с подписью Трампа вошла в альбом поздравлений, подготовленный к 50-летию финансиста Джеффри Эпштейна в 2003 году. После публикации Трамп отверг причастность к этой открытке. "Это подделка", – заявил он.

Судья пришел к выводу, что Трамп не смог убедительно обосновать, что ответчики опубликовали статью с так называемым actual malice – осознанием ложности сведений либо сознательным пренебрежением к вопросу об их достоверности. Согласно американской судебной практике, публичные фигуры должны доказать наличие этого обстоятельства для удовлетворения иска о клевете.

По словам судьи, "хватаясь за соломинку, истец пытается искусственно найти недостатки в расследовании". Гейлс отклонил доводы Трампа о том, что журналисты недостаточно тщательно проверили письмо, не включили в публикацию существенные сведения и выпустили материал, несмотря на заявления президента и его представителей о поддельности документа.

Как отмечается в постановлении суда, признание последнего аргумента позволило бы публичным фигурам препятствовать публикации нежелательных для них материалов, что противоречило бы Первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова и прессы.

Финансист Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Следствие обвиняло его в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в период с 2002 по 2005 год. Среди гостей его резиденций значились политики, бизнесмены и артисты, включая бывших глав государств. Эпштейн покончил с собой в тюрьме 10 августа 2019 года.

Дело Эпштейна стало мощным фактором внутренней политики США. Общественное осуждение деятельности финансиста позволило поставить крест на карьерах многих политиков. В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал обнародовать документы, связанные с расследованием. Илон Маск запустил через соцсети сведения, что в кругу знакомых и даже друзей Эпштейна был сам Трамп. Это позволило политическим противникам действующего президента США утверждать как минимум о его моральной нечистоплотности.

Сторонники заговоров в США раздувают также версию, что Эпштейн не покончил с собой, а был убит в тюрьме как опасный свидетель. Поскольку это случилось во время первого президентства Трампа, то в медийной сфере США муссируются различные слухи о степени его причастности к этой смерти.