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Израиль ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар высокоточными боеприпасами в северной части анклава. При этом использовалось видеонаблюдение с воздуха и превентивно были реализованы меры по обеспечению безопасности мирного населения.

Взрыв

Взрыв (иллюстрация)

©Fotogenix/Shutterstock/Fotodom

"Террорист планировал совершить атаки против военнослужащих ЦАХАЛ, действующих в секторе Газа", – так в среду, 12 августа 2026 года, в армейской пресс-службе объяснили необходимость операции, не называя ликвидированного командира по имени.

Между Израилем и ХАМАС в настоящее время формально действует режим прекращения огня, который необходим для урегулирования в анклаве. Палестинское движение 9 августа согласилось на реализацию плана урегулирования в секторе Газа.
Приоритетом объявлена полная реализация всех пунктов договоренности, что должно обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, остановку атак на палестинцев, вывод израильских войск и открытие всех пунктов пропуска на границе сектора Газа.

При этом Тель-Авив настаивает на полном разоружении ХАМАС как основы для любых последующих дипломатических шагов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что несмотря на усилия по урегулированию, изральские власти оставляют за собой право вооруженной защиты "жизни и безопасности израильтян".

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Метки: сектор Газа
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