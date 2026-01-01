Кабмин Японии рассматривает возможность разрешить США ввозить ядерное оружие в страну в случае ЧС

В кабмине страны полагают, что частичный отказ от третьего принципа может помочь повысить эффективность так называемого ядерного зонтика, который США предоставляют Японии. Сами неядерные принципы пересматриваться не будут, пишет Mainichi.

Первым среди официальных лиц эту позицию публично озвучил глава МИД Японии Кацуя Окада в 2010 году. Тогда он заявил в парламенте, что решение о допуске на территорию Японии американских кораблей с ядерным оружием на борту в экстренных ситуациях, когда безопасность страны находится под угрозой, будут принимать действующие на тот момент администрации. Многие истолковали это заявление как допущение отхода от неядерных принципов. С тех пор власти Японии неоднократно делали отсылки на заявление Окады и подтверждали эту позицию.

Включение такого пункта в базовые документы по безопасности, как считается, будет означать "более твердую приверженность этой позиции, нежели заявления, сделанные в парламенте". Если решение будет принято, Токио предстоит выработать критерии допуска ядерного оружия и процедуры принятия соответствующих решений как японской, так и американской стороной.

Это изменение может усилить критику со стороны Пекина, обвиняющего Токио в милитаризации, отмечают эксперты. Китайские государственные СМИ постоянно акцентируют внимание на военных расходах Токио, в то время как Япония реализует план по удвоению военного бюджета до 2% от ВВП к 2027 году. Пекин открыто критикует закупки Японией сотен американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk и модернизацию японских вертолетоносцев типа "Идзумо" в полноценные авианосцы, способные нести истребители F-35B.

Как появились "три неядерных принципа"

Япония – единственная страна в мире, пережившая боевое применение ядерного оружия в августе 1945 года. После трагедии Хиросимы и Нагасаки в японском обществе сформировалось стойкое и глубокое неприятие любого ядерного оружия.

"Три неядерных принципа" Японии – не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие – впервые были сформулированы в декабре 1967 года. Они были оформлены решением правительства и обычной резолюцией парламента, и потому не имеют силы закона. За формулирование и внедрение принципов японский премьер-министр Эйсаку Сато в 1974 году получил Нобелевскую премию мира.

Нынешний премьер-министр Санаэ Такаити не раз заявляла, что ее правительство придерживается этих принципов. Однако еще до своего избрания на пост премьера Такаити допускала пересмотр запрета на ввоз ядерного оружия для укрепления ядерного компонента военного союза с США.