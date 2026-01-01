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Казахстан усилит защиту нефтегазовых объектов в Каспийском регионе

Во вторник, 18 августа 2026 года, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подписал приказ, который обязывает недропользователей в казахстанском секторе Каспийского моря размещать вблизи морских производственных объектов силы и средства морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Расходы на их содержание возьмут на себя сами компании, приказ вступит в силу 17 октября.

Терминал для загрузки сжиженного газа в Актау, Казахстан (архивное фото)

Терминал для загрузки сжиженного газа в Актау, Казахстан (архивное фото)

©Alexey_Rezvykh/Shutterstock/Fotodom

Дополнения внесены в инструкцию по организации антитеррористической защиты объектов нефтегазовой отрасли, уязвимых в террористическом отношении и находящихся в ведении Минэнерго Казахстана. Согласно документу, собственники, владельцы или руководители объектов, которые ведут операции по недропользованию на Каспии, обязаны по запросу штаба обеспечить место для размещения его подразделений. Допускается размещение на мобильных морских средствах.

Место размещения должно соответствовать трем требованиям: быть рассчитанным не менее чем на 10 сотрудников, иметь вертолетную площадку и находиться на расстоянии не более 23 км от морских производственных объектов. Перечень, объем и порядок несения и возмещения расходов определяются по согласованию сторон в соответствии с гражданским законодательством Казахстана.

Усиление защиты связано с атаками беспилотников на нефтяную инфраструктуру в Черном море. В июле 2026 года несколько танкеров, задействованных в транспортировке казахстанской нефти, подверглись ударам на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Терминал временно приостанавливал погрузку, что привело к сокращению объемов нефтедобычи в Казахстане. МИД республики расценил украинские атаки как посягательство на национальные интересы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл удары по инфраструктуре КТК энергетическим терроризмом против России, США и Казахстана. Позднее Bloomberg сообщал, что американская сторона убедила Украину отказаться от атак на нефтяные танкеры и объекты инфраструктуры, критически важные для казахстанского экспорта.

Казахстан переориентировал часть нефтяного экспорта на фоне сбоев в работе КТК, который подвергся серии украинских атак в июле. Так, Минэнерго Казахстана отчиталось об увеличении поставок в Китай.

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Метки: Казахстан Каспийское море
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