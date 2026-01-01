Запуск состоялся в среду в 8:18 по пекинскому времени (3:18 мск). Вывод на орбиту обеспечила ракета-носитель CZ-2F ("Чанчжэн-2F"), передает ТАСС.

На орбитальную станцию "Тяньгун" впервые отправился иностранец – Мухаммад Зишан Али из Пакистана. Его напарники – китайские тайконавты Тан Хунбо и У И. По плану через три с половиной часа корабль выполнит быстрое автономное сближение и стыковку с главным модулем станции "Тяньхэ".

В ходе миссии "Шэньчжоу-24" запланированы 90 научных экспериментов и технических испытаний в областях биологии, материаловедения, фундаментальной физики и медицины, а также исследований поведения жидкостей и горения в микрогравитации и отработки новых космических технологий. Экипаж изучит процессы старения сосудов, протестирует решения для эффективного теплообмена и тушения пожаров в космосе, поучаствует в создании мультиомической карты человеческого организма в околоземном пространстве и исследовании изменений мозговой активности в космической среде, а также проверит новые технологии охраны здоровья.

Китайская станция "Тяньгун" находится на высоте около 400 км. Комплекс Т-образной конфигурации массой 66 т рассчитан на экипаж из трех человек (до шести – на короткое время при ротации), объем герметичных отсеков достигает 110 куб. м. Станция имеет три стыковочных узла и шлюз для выхода в открытый космос, с 2022 года работает в штатном режиме и участвует в международных программах.

24 мая 2026 года на станцию "Тяньгун" был запущен корабль с экипажем из трех человек. Командиром миссии впервые в истории китайской космонавтики стал бывший бортинженер – 39-летний Чжу Янчжу, ранее работавший на станции в 2023 году. Помимо Чжу Янчжу, для которого этот полет стал вторым в карьере, на борту находятся пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин.

Станция "Тяньгун"

Сборка основной конфигурации китайской орбитальной станции завершилась в ноябре 2022 года. Базовый модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту в апреле 2021-го, в июле 2022-го к нему пристыковался лабораторный модуль "Вэньтянь", а в ноябре того же года – второй лабораторный модуль "Мэнтянь". Три модуля образуют Т-образную конструкцию с тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в открытый космос. Общая масса комплекса – 66 т, жилой объем достигает 110 кубометров.

Станция рассчитана на постоянное проживание трех человек. При смене экипажа она способна временно вмещать до шести космонавтов. Проектный срок эксплуатации составляет 15 лет, до 2038 года. В ближайшие годы, по утверждениям китайских специалистов, конструкция "Тяньгун" будет расширена до крестообразной формы.