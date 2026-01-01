Корабли ВМС США начали избегать портов Ближнего Востока из-за угрозы ударов Ирана

По данным издания, непосредственной причиной стало ожидание возможных ударов со стороны Ирана. Ранее задействованные порты вблизи иранского побережья фактически исключены из планов захода.

В результате заправка и загрузка провизии идут через Диего-Гарсия, удаленную примерно на 2000–3000 миль (3200–4800 км), уточнил собеседник.

Он отметил, что в случае эскалации на Тихом океане ситуация может осложниться еще сильнее, поскольку Китай располагает более широким набором средств поражения, что повышает риски для снабженческих маршрутов.

На этом фоне Иран и Оман договорились о создании временного маршрута для судоходства через Ормузский пролив и о совместном разминировании акватории. Однако окончательные параметры соглашения еще обсуждаются.

По позиции Тегерана, полное открытие пролива увязано с прекращением блокады иранских портов и отменой американских санкций. Движение судов через пролив пока остается ограниченным.