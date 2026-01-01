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Корабли ВМС США начали избегать портов Ближнего Востока из-за угрозы ударов Ирана

Почти все операции пополнения для кораблей ВМС США перенесены на удаленную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, что добавляет тысячи миль к логистическим плечам и усложняет снабжение соединений на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу, 28 августа 2026 года, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Корабли ВМС США (иллюстрация)

Корабли ВМС США (иллюстрация)

©somkanae sawatdinak/Shutterstock/Fotodom

По данным издания, непосредственной причиной стало ожидание возможных ударов со стороны Ирана. Ранее задействованные порты вблизи иранского побережья фактически исключены из планов захода.

В результате заправка и загрузка провизии идут через Диего-Гарсия, удаленную примерно на 2000–3000 миль (3200–4800 км), уточнил собеседник.

Он отметил, что в случае эскалации на Тихом океане ситуация может осложниться еще сильнее, поскольку Китай располагает более широким набором средств поражения, что повышает риски для снабженческих маршрутов.

На этом фоне Иран и Оман договорились о создании временного маршрута для судоходства через Ормузский пролив и о совместном разминировании акватории. Однако окончательные параметры соглашения еще обсуждаются.

По позиции Тегерана, полное открытие пролива увязано с прекращением блокады иранских портов и отменой американских санкций. Движение судов через пролив пока остается ограниченным.

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Метки: Ближний Восток Иран США
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