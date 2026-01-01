Он подчеркнул, что потенциал страны будет расширяться в соответствии с ее потребностями, возможностями и требованиями. По словам Вахиди, возможные новые военные конфликты на Ближнем Востоке могут выйти за пределы региона, а вооруженные силы Ирана полностью готовы к такому развитию событий. Он отметил значительный прогресс в оперативных возможностях ракетных сил.

Вахиди также призвал страны Ближнего Востока пересмотреть сотрудничество с США в сфере безопасности, настаивая, что прочная безопасность достигается за счет опоры на собственные силы и региональное взаимодействие, а не через зависимость от внешних держав.

7 ноября 2026 года официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил, что Тегеран больше не считает необходимым придерживаться прежних ограничений по дальности ракетных ударов. При этом, по его словам, иранским военным еще предстоит продемонстрировать новые возможности на практике.

Ранее депутат парламента Ирана Манучехр Моттаки заявил, что республика может атаковать американские военные базы в Европе, если США возобновят агрессию против Исламской Республики. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи 31 октября поручил военным давать действенный ответ на любые угрозы. При этом он подчеркнул, что такой ответ не должен ограничиваться географическими рамками.

До начала конфликта с США глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщал, что Тегеран намеренно ограничивал дальность полета своих ракет 2 тыс. километров. По его словам, это оружие разрабатывалось для обороны и сдерживания и не представляло глобальной угрозы.

В последнее время представители иранского военного руководства также заявляли об изменении военной доктрины страны – с оборонительной на наступательную.

Иран располагает арсеналом ракет средней дальности. Именно такие вооружения Тегеран применял в ходе конфликта с США, начавшегося 28 февраля.