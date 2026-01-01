Microsoft объяснила сбой "технической ошибкой", не связанной с хакерами

Представители компании уточнили РИА Новости, что инцидент "был вызван ошибкой, допущенной в ходе более раннего наращивания пропускной способности сети и проявившейся после недавнего изменения в сети".

Перебои наблюдались по всему миру: пользователи жаловались на Outlook, Microsoft 365, Copilot, Teams и другие продукты. По данным портала Downdetector, в течение часа сбой затронул пользователей из 74 стран и территорий; локальные проблемы сохраняются.

Наибольшее число жалоб поступило из США. По данным Downdetector, в пиковый момент о неполадках в работе Outlook сообщили более 130 тыс. пользователей, Microsoft 365 – около 46 тыс., Copilot – 5800, Microsoft Teams – 4500.

Изначально в Microsoft сообщили, что значительное количество серверов неожиданно перестало отвечать на запросы, из-за этого нагрузка перераспределилась на оставшуюся инфраструктуру, что вызвало ошибки при подключении к сервисам.