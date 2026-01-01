Министр армии США подал в отставку

"Дрисколл подал президенту Трампу прошение об отставке после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом", – говорится в публикации Wall Street Journal. По данным издания, он покинет Пентагон в ближайшие дни.

Главной точкой столкновения стали кадровые чистки, запущенные Хегсетом. Министр обороны активно избавлялся от боевых генералов и блокировал их продвижение по службе. В апреле Хегсет без объяснения причин уволил начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа, который считался ближайшим соратником Дрисколла. Министр армии открыто выражал недовольство тем, что Хегсет рушит кадровый костяк армии и убирает офицеров, отвечавших за модернизацию войск.

Министр армии США – это гражданская должность, назначаемая президентом и утверждаемая Сенатом. Он не командует боевыми операциями, но обеспечивает функционирование войск, в его обязанности входит управление персоналом, рекрутинг, вопросы резерва и медицинского обеспечения солдат, распределение финансового бюджета сухопутных войск и аудит расходов, закупка систем вооружения, оборудования, экипировки и управление базами данных, а также содержание зданий, сооружений, военных полигонов.

Кроме министра армии в штате Пентагона есть министр Военно-воздушных сил и министр Военно-морских сил, которые имеют схожие полномочия по управлению этими родами войск. Все они подчиняются напрямую шефу Пентагона и не входят в кабинет министров президента США.

Дэниел Дрисколл по основному своему занятию – предприниматель. Ветеран американской армии. Друг и бывший одноклассник вице-президента США Джей Ди Вэнса. До назначения на пост министра армии государственных постов не занимал.