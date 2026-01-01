"Иранцы вышли из своих тоннелей после операции «Львиный рык», осознали нанесенный им ущерб и поняли, что им необходимо оружие, восстанавливающее равновесие. Израиль не позволит Ирану приобрести химическое оружие", – заявил Кац на брифинге в Тель-Авиве.

Он ссылался на операцию "Львиный рык" – израильскую военную кампанию против Ирана, начавшуюся 28 февраля параллельно с действиями США.

По его словам, если в Иерусалиме увидят подготовку удара, армия может действовать первой: "Если иранцы нападут на нас первыми, это будет провалом".

По данным корпорации "Кан", израильское разведсообщество почти 10 лет изучает тему возможной химической программы Ирана. Источники утверждают, что улики искали и в так называемом иранском ядерном архиве – массиве секретных документов, который "Моссад" вывез из Тегерана в ночь на 31 января 2018 года.

Как сообщал Al-Monitor 20 ноября, Тель-Авив представлял администрации США сведения о стремлении Ирана оснастить химическими или биологическими агентами ударные беспилотники и баллистические ракеты. При этом один из собеседников издания подчеркнул, что такие наработки находятся на ранней стадии: "В ближайшие недели или месяцы ничего не произойдет и паниковать не стоит".

Заявления Каца прозвучали в день переговоров израильской делегации в МИД РФ. В Москву прибыла группа высокопоставленных дипломатов во главе с заместителем гендиректора МИД Израиля по стратегическим вопросам Мейрав Эйлон-Шахар.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что стороны обсудили развитие военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, включая вопросы вокруг Ирана.

Отвечая на вопрос о том, поднималась ли тема иранского химоружия, Эйлон-Шахар сказала: "Это обсуждали тоже". На просьбу предъявить доказательства дипломаты, по их словам, "пошутили", что не могли привезти с собой контейнеры.

Тегеран отвергает обвинения. 20 ноября официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети X сопоставил нынешние заявления с выступлением Колина Пауэлла в Совбезе ООН в 2003 году, когда тот демонстрировал пробирку как "доказательство" наличия у Ирака оружия массового уничтожения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 17 ноября назвал сообщения о планах применить химическое оружие против американских или израильских сил "чушью" и "пропагандой в стиле войны в Ираке".