Министр транспорта Испании подал в отставку после катастрофы на железной дороге

"Министр транспорта такой страны, как Испания, не может оставаться на своем посту после двух аварий менее чем за год", – цитирует El Pais слова министра.

В ходе своего четырехчасового выступления он высказал собственное мнение о причинах произошедшего. Пуэнте усомнился в корректности решения диспетчерского центра, который позволил скоростному поезду продолжить движение после отказа системы безопасности, несмотря на стоявший впереди другой состав.

Столкновение произошло 28 октября на линии Мадрид – Севилья. По данным СМИ, в результате аварии пострадали около 200 человек, 40 из них остаются в больницах. Расследование причин катастрофы еще продолжается, официальных версий пока не высказывалось.