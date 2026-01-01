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Министр транспорта Испании подал в отставку после катастрофы на железной дороге

Оскар Пуэнте объявил об уходе с поста во время выступления в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента. – "Профиль"). Поводом к отставке стало столкновение высокоскоростных поездов в городе Урда (провинция Толедо), в результате которого погибли 69 человек.

"Министр транспорта такой страны, как Испания, не может оставаться на своем посту после двух аварий менее чем за год", – цитирует El Pais слова министра.

В ходе своего четырехчасового выступления он высказал собственное мнение о причинах произошедшего. Пуэнте усомнился в корректности решения диспетчерского центра, который позволил скоростному поезду продолжить движение после отказа системы безопасности, несмотря на стоявший впереди другой состав.

Столкновение произошло 28 октября на линии Мадрид – Севилья. По данным СМИ, в результате аварии пострадали около 200 человек, 40 из них остаются в больницах. Расследование причин катастрофы еще продолжается, официальных версий пока не высказывалось.

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Метки: Испания катастрофа
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