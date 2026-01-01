Младшего брата экс-премьера Виктора Орбана арестовали в Венгрии

Содержание:

Как пишет портал, по этому же делу арестовали еще одного фигуранта. Третьему назначили меру пресечения в виде уголовного надзора, четвертого отпустили. По оценке суда, подозреваемые могут скрыться или повлиять на ход расследования.

Арона Орбана и еще троих задержали 9 ноября, в тот же день прошли обыски в Будапеште и области Пешт. Адвокат предпринимателя Ева Эдит Шалкхаз заявила, что ее подзащитный дал показания, но вину не признал.

"Расправа" или "равенство перед законом": реакция на арест Арона Орбана

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал преследование младшего брата политической расправой, направленной против него лично. "В Венгрии происходит не привлечение к ответственности, а расправа. Цель этой грязной игры – устранить политического оппонента и построить однопартийную систему. Я – мишень, мой брат – всего лишь инструмент", – написал политик в соцсетях. Кроме того, партия Орбана "Фидес" внесла Арона Орбана в опубликованный на своем сайте список "политических заключенных".

Действующий руководитель правительства Петер Мадьяр отверг обвинения в политической мотивированности дела и заявил, что подозреваемых в уголовных преступлениях нельзя считать политзаключенными. Комментируя кадры, на которых Арона Орбана ведут в здание суда на поводке-цепочке, Мадьяр отметил: "В мафиозном государстве есть неприкасаемые, а в правовом государстве перед законом все равны".

Премьер также напомнил, что брату экс-главы кабмина вменяют организацию незаконной миграции в составе преступной группы. По словам Мадьяра, на этом фоне показательно выглядит решение прежнего кабинета Виктора Орбана, при котором из венгерских тюрем были досрочно освобождены около 2200 осужденных за контрабанду людей.

Утечка аудиозаписей и визовые схемы: с чего началось "визовое дело" в Венгрии

Скандал вокруг выдачи шенгенских виз разгорелся осенью 2024 года после утечки в прессу аудиозаписи с голосом, похожим на голос Арона Орбана. На ней мужчина жаловался правительственному уполномоченному Давиду Хейю на то, что венгерские консульства блокируют визовые заявки его деловых партнеров, и просил ускорить рассмотрение документов.

Тогда же журналисты-расследователи выяснили детали предполагаемой схемы. По их данным, связанные с Орбаном компании записывали граждан Вьетнама на краткосрочные двухдневные курсы по оказанию первой медицинской помощи в Печском университете. Это позволяло иностранцам за определенную плату упрощенно получать шенгенские визы и перебираться в Западную Европу, не посещая сами занятия.

Активная фаза расследования началась только после смены власти в Венгрии весной 2026 года. В сентябре дело передали в ведение нового антикоррупционного ведомства – Национального управления по возврату и защите активов, созданного правительством Петера Мадьяра.

Смена власти в Венгрии и демонтаж "системы Орбана"

Арест брата экс-премьера произошел на фоне масштабных политических перемен в Венгрии. В апреле 2026 года на парламентских выборах оппозиционная правоцентристская партия "Тиса" во главе с бывшим соратником Орбана Петером Мадьяром одержала убедительную победу, получив конституционное большинство (141 из 199 мест). Правящая коалиция Виктора Орбана "Фидес – ХДНП" потерпела поражение и перешла в оппозицию, завершив 16-летний период непрерывного правления политика.

В мае Петер Мадьяр возглавил новое правительство и провозгласил курс на демонтаж политической и экономической системы, выстроенной его предшественником. Новые власти начали масштабную антикоррупционную кампанию, пересмотр контрактов и расследования в отношении фигур, связанных с прежним руководством страны.

В самой партии "Фидес" эти шаги называют политическим преследованием оппозиции и попыткой нового кабинета установить монополию на власть. Правительство Мадьяра, в свою очередь, настаивает, что речь идет о восстановлении верховенства закона, необходимом в том числе для разморозки миллиардов евро из фондов ЕС.

От семейных шахт до оружейного бизнеса: чем известен Арон Орбан

Арон Орбан – младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он моложе политика на 14 лет. В отличие от старшего брата, он всегда вел непубличный образ жизни, никогда не давал интервью прессе и не занимал государственных или партийных должностей.

Свою карьеру Арон Орбан строил в частном бизнесе. В 2010-х годах он некоторое время участвовал в семейном горнодобывающем бизнесе их отца Дьёзё Орбана. Позже он сосредоточился на торговле оружием и боеприпасами – возглавил и стал владельцем компании Multi Shoot Zrt., которая также занималась организацией спортивной стрельбы.

Внимание журналистов-расследователей Арон Орбан впервые привлек в 2019 году после сообщений о его поездках в Чехию и Словакию для переговоров о закупке оружия. По данным венгерских СМИ, в деловых кругах предприниматель пользовался неоднозначной репутацией и нередко ссылался на родство с главой правительства для продвижения своих проектов.