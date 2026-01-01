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На Таймс-сквер закололи вице-президента одного из крупнейших банков в мире

Нападение произошло накануне. 49-летняя Памела Сиснерос примерно в 16:30 по местному времени подошла к паре туристов из штата Род-Айленд, которые в тот момент ждали на переходе через дорогу. Вооруженная двумя ножами Сиснерос ударила мужчину в живот. Его госпитализировали, он стабилен, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные полиции Нью-Йорка 1 сентября 2026 года, во вторник.

На Таймс-сквер заколота вице-президент BofA

(Архивное фото)

©Artiom Photo/Shutterstock/Fotodom

Примерно через 20 секунд пришел черед и Эрин Пьяченти, вице-президента Bank of America, которая занималась в банке подбором клиентов и урегулированием конфликтов. Она получила несколько ножевых ран, медики спасти ее не смогли. Пьяченти умерла в больнице.

Полицейские смогли настичь Сиснерос между 42-й и 43-й улицами. Примерно четыре минуты они пытались убедить ее бросить ножи, но та отвечала, что скорее убьет их самих. Тазеры оказались неэффективными, так что полицейские открыли огонь по угрожавшей им женщине. Сиснерос доставили в Bellevue Hospital, где она и умерла.

В Нью-Йорке женщину ранее не арестовывали, хотя дважды Сиснерос привлекала к себе внимание в связи с психическим заболеванием. У следователей нет оснований подозревать акт терроризма.

Главный офис Bank of America на Манхэттене находится совсем недалеко от места происшествия – это 55-этажная башня 1 Bryant Park, также известная как Bank of America Tower.

В банке сделали заявление: "Мы шокированы и глубоко опечалены трагической гибелью нашей коллеги. Она была ценным членом команды, которой нам будет очень не хватать. Наши сердца с ее семьей и всеми, кого она любила".

Bank of America – один из крупнейших финансовых институтов США и мира. Его рыночная капитализация – $435,2 млрд. Выручка по итогам 2025 года составила $113,1 млрд, чистая прибыль – $30,5 млрд. По многим показателям BofA уступает лишь JPMorgan Chase.

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Метки: банки Нью-Йорк убийство
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