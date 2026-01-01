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Над авиабазой Лейкенхит в Великобритании заметили дроны

Над базой Королевских ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии, которую используют ВВС США, обнаружили беспилотники. Военнослужащим приказали спрятаться в укрытии, передает Sky News со ссылкой на представителя ВВС США.

"Сегодня вечером военнослужащие сил безопасности ВВС США отреагировали на подозрительную неавторизованную активность беспилотников над базой Королевских ВВС Лейкенхит. Ни военнослужащие, ни самолеты, ни объекты инфраструктуры не пострадали", – говорится в заявлении.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами из принимающей страны для обеспечения сохранности и безопасности военнослужащих США, гражданских лиц принимающей стороны, подрядчиков и всех наших семей", – добавили в ВВС.

По данным Sky News, персоналу было предписано "спрятаться в ближайшем укрытии". Депутат Палаты общин Ник Тимоти, представляющий округ Западный Саффолк, заявил, что "угрозы для общественности нет, и инцидент уже урегулирован".

В конце сентября 2026 года произошел инцидент, который также связан с используемой США военной базой в Великобритании. В ночь на 27 сентября внимание местной фермерши привлекли три подозрительных белых фургона, двигавшихся к объекту, и группа мужчин в масках, которые разбежались при ее появлении. Прибывшие по вызову вооруженные офицеры контртеррористического подразделения задержали пятерых мужчин в возрасте от 23 до 25 лет, которые оказались гражданами Великобритании, проживающими в Лондоне.

Подозреваемые были арестованы по обвинению в нарушении закона о взрывчатых веществах и подготовке теракта. Еще одного, шестого по счету подозреваемого задержали 1 октября, седьмого – 6 октября. После первоначальных следственных действий их отпустили под залог с обязательством являться в полицию.

Sky News со ссылкой на источники передал, что британская полиция расследует возможную причастность Ирана к предполагаемому заговору с целью совершения взрыва на базе. В Тегеране категорически отвергли любую причастность к предполагаемому заговору.

Позже США вывели бомбардировщики B-1 с базы Фэрфорд из-за угроз безопасности, всего на базе было около десятка самолетов этого типа.

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Метки: беспилотники Великобритания США
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