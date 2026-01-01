Над авиабазой Лейкенхит в Великобритании заметили дроны

"Сегодня вечером военнослужащие сил безопасности ВВС США отреагировали на подозрительную неавторизованную активность беспилотников над базой Королевских ВВС Лейкенхит. Ни военнослужащие, ни самолеты, ни объекты инфраструктуры не пострадали", – говорится в заявлении.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами из принимающей страны для обеспечения сохранности и безопасности военнослужащих США, гражданских лиц принимающей стороны, подрядчиков и всех наших семей", – добавили в ВВС.

По данным Sky News, персоналу было предписано "спрятаться в ближайшем укрытии". Депутат Палаты общин Ник Тимоти, представляющий округ Западный Саффолк, заявил, что "угрозы для общественности нет, и инцидент уже урегулирован".

В конце сентября 2026 года произошел инцидент, который также связан с используемой США военной базой в Великобритании. В ночь на 27 сентября внимание местной фермерши привлекли три подозрительных белых фургона, двигавшихся к объекту, и группа мужчин в масках, которые разбежались при ее появлении. Прибывшие по вызову вооруженные офицеры контртеррористического подразделения задержали пятерых мужчин в возрасте от 23 до 25 лет, которые оказались гражданами Великобритании, проживающими в Лондоне.

Подозреваемые были арестованы по обвинению в нарушении закона о взрывчатых веществах и подготовке теракта. Еще одного, шестого по счету подозреваемого задержали 1 октября, седьмого – 6 октября. После первоначальных следственных действий их отпустили под залог с обязательством являться в полицию.

Sky News со ссылкой на источники передал, что британская полиция расследует возможную причастность Ирана к предполагаемому заговору с целью совершения взрыва на базе. В Тегеране категорически отвергли любую причастность к предполагаемому заговору.

Позже США вывели бомбардировщики B-1 с базы Фэрфорд из-за угроз безопасности, всего на базе было около десятка самолетов этого типа.