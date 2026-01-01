По данным издания, Storis, введенный в эксплуатацию в августе 2025 года, провел 133 дня в море в районах Северного Ледовитого океана и у берегов Аляски.

Экипаж выполнил ряд задач, включая правоохранительные операции и стрельбы боевыми боеприпасами. Defense News отмечает, что такие стрельбы в регионе не проводились десятилетиями.

Как добавляет издание, поход подтвердил растущую роль Береговой охраны США в Арктике на фоне усиления конкуренции в регионе.

В январе 2026 года NBC со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп проявил интерес к покупке большего числа ледоколов для патрулей вод у Канады. По данным телеканала, глава Белого дома обеспокоен "уязвимостью" Канады.

Осенью 2025 года Трамп рассказал, что власти заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные – в США. Еще раньше сообщалось, что США рассматривали возможность покупки до 15 ледоколов у Финляндии.

Россия, в свою очередь, обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, насчитывающим более 50 судов.

Сколько сейчас ледоколов у США?

На ноябрь 2026 года у Береговой охраны США в строю фактически три полярных ледокола – тяжелый Polar Star, средний Healy и недавно введённый средний Storis. В строительстве находятся три тяжелых Polar Security Cutter и 11 средних Arctic Security Cutter. Это ядро масштабной программы обновления ледокольного флота.

USCGC Polar Star (WAGB-10) – тяжелый полярный ледокол. В строю с 1976 года; единственный американский тяжелый ледокол, способный пробивать толстый антарктический лед, и основной ресурс для операции Deep Freeze в Антарктике.

USCGC Healy (WAGB-20) – средний полярный ледокол. В строю с 2000 года; основной научный ледокол Береговой охраны, однако в 2026 году был выведен из арктического похода из-за серьезной инженерной неисправности.

USCGC Storis (WMEC-38) – средний полярный ледок. Передан Береговой охране в декабре 2024 года. Первый новый полярный ледокол за 25 лет, в ноябре 2026 года завершил 133-дневный арктический поход.

Помимо них, Береговая охрана располагает девятью небольшими ледоколами класса Bay для Великих озер и внутреннего льда, а также ледоколом Mackinaw; однако для арктических и антарктических полярных операций ключевыми являются именно Polar Star, Healy и Storis.

Что строится?

Три Polar Security Cutter (PSC) – тяжелые ледоколы, предназначенные заменить Polar Star и обеспечить присутствие США в высоких широтах. Первый, Polar Sentinel, планируется принять в строй около 2030 года.

Одиннадцать Arctic Security Cutter (ASC) – средние ледоколы нового класса. Контракты на все 11 судов были завершены в феврале 2026 года, первый ожидается в 2028 году.

Из ASC шесть судов по одному из контрактов должны быть переданы к 2031 году, а пять судов по другому контракту – к февралю 2035 года.

Часть ASC строится в Финляндии: Davie Defense должна построить два на верфи Helsinki Shipyard и три в США; остальные суда распределены по другим контрактам программы.

Дальнейшие планы

В ближайшей перспективе Береговая охрана рассчитывает довести флот новых полярных ледоколов как минимум до 14 судов: три PSC и 11 ASC. Законодательство 2025 года выделило около $9 млрд на ледоколостроение, включая $4,3 млрд на три PSC и $3,5 млрд на первые ASC.

Более долгосрочная цель – добавить 8–9 новых полярных ледоколов. Береговая охрана также рассматривала возможное расширение программы PSC ещё на два тяжелых ледокола. Публикуемые планы флота дополнительно упоминают до семи легких HSC-L, 11 средних HSC-M и один тяжёлый HSC-H, но это более широкий проект обновления флота, а не только полярных ледоколов.

Главный риск

Ключевая проблема – разрыв во времени: Polar Star существенно старше проектного срока службы, Healy испытывает технические проблемы, а Storis лишь недавно вошел в состав флота. При этом первый новый тяжелый PSC может поступить в строй не раньше 2030–2033 годов, поэтому до конца десятилетия США будут располагать очень ограниченным тяжелым ледокольным потенциалом.