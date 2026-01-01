О текущей внешней политике США рассказал Рубио

В частности, дипломат заявил, что президент США предпочел бы найти решение разногласий с Ираном за столом переговоров, а не на поле боя. Рубио пояснил, что если бы не эта позиция Трампа, то боевые действия против Ирана возобновились бы "недели или даже месяцы тому назад".

"Если есть дипломатическое решение, мы были бы открыты к нему. Но, очевидно, оно не может быть таким, которое подвергает угрозе нашу национальную безопасность", – отметил Рубио.

Госсекретарь добавил, что конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном пока нет. По его словам, по иранскому вопросу продолжаются многочисленные контакты с участием американской стороны, в том числе через посредников.

Рубио подчеркнул, что окончательное решение о дальнейших действиях будет принимать президент США Дональд Трамп. При этом он уточнил, что американский лидер пока не принял решения о нанесении новых ударов по Ирану.

Глава внешнеполитического ведомства также выразил мнение, что Вооружённые силы США достаточно сильны, чтобы в случае необходимости решить иранскую проблему силовыми методами.

Госсекретарь сообщил, что Дональд Трамп открыт к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако договоренности о встрече пока нет.

Руководителя Госдепартамента спросили, затрагивал ли он на совещании возможность проведения двусторонних встреч на полях АТЭС и G20 Трампа с Путиным и Си Цзиньпином по поводу Украины и Тайваня соответственно. "Двусторонние встречи, безусловно, состоятся на обоих форумах. Они встретятся в дополнение к участию в этих форумах. Я уверен, что мы встретимся для рассмотрения этого вопроса", – ответил Рубио.

Марко Рубио сообщил, что кратко пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи в Атланте, обсудив с ним возможные контакты президентов двух стран.

Он также подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему готов содействовать урегулированию конфликта на Украине. Рубио отдельно отметил, что для продвижения дипломатического процесса американской стороне необходимо взаимодействовать с обеими сторонами конфликта – Россией и Украиной.

"Не знаю, достижим ли мир на Украине путем переговоров. Именно это мы и пытаемся выяснить. Не думаю, что кто-то здесь утверждает, будто мы стоим на пороге урегулирования", – отметил госсекретарь.

По просьбе журналистов он пояснил, что промежуточные выборы в Конгресс США не окажут значительного влияния на американскую внешнюю политику, даже если победу на них одержит Демократическая партия.

"Конгресс играет определенную роль во внешней политике, я сам занимался этим долгое время, будучи сенатором, так что понимаю, что может и не может делать конгресс в отношении внешней политики. <…> В конечном итоге внешнеполитические решения принимаются исполнительной властью", – сказал дипломат.

Обновлено в 0:11 мск 1 ноября 2026 года