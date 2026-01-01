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  3. О поставке российских истребителей Су-35 заявили в иранской армии

О поставке российских истребителей Су-35 заявили в иранской армии

Иран ожидает получения партии боевых самолетов после завершения войны с США, заявил представитель иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Акраминия.

Все необходимые подготовительные мероприятия и обучение личного состава уже завершены, сообщил он в интервью иранскому новостному порталу Tabnak. По его словам, самолеты должны были прибыть еще до начала военных действий с США.

Акраминия подчеркнул, что после окончания войны иранские военно-воздушные силы станут более мощными и лучше оснащенными. При этом объем партии российских самолетов, условия поставки и ее окончательные сроки он не уточнил.

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-E+) – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, представляющий собой глубокую модернизацию истребителя Су-27. Поставляется в Китай, в конце октября 2026 года появились официальные данные о получении первых истребителей Су-35 Эфиопией.

Су-35 считается одним из самых современных и технологичных истребителей четвертого поколения в мире. Классификация "4++" означает, что по совокупности характеристик он может на равных конкурировать с новейшими зарубежными аналогами.

По официальным данным, к сегодняшнему дню произведено около 200 единиц Су-35. Из них 20 предназначалось для поставки в Иран, сообщалось, что это первая партия в рамках более масштабного соглашения.

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Метки: Иран истребители
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