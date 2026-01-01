Орбан и Вучич в совместном видеообращении пообещали вернуться в политику

"Я очень рад принимать Виктора Орбана, моего большого друга, моего брата, и мы хорошо проведем время здесь, в доме моего отца, недалеко от Белграда. И да, мы оба недавно проиграли выборы, но не потеряли своего достоинства, своей гордости и своей веры", – сказал Вучич.

"Я очень рад быть здесь. Знаешь, друзья всегда остаются друзьями, а в трудные времена приобретаешь еще лучших друзей. Можешь быть уверен, Александр, что лично я всегда на твоей стороне", – заявил в свою очередь Виктор Орбан.

Бывший венгерский премьер подчеркнул значение их сотрудничества для отношений двух стран. "Большим успехом стало улучшение отношений и даже братских связей между Сербией и Венгрией, сербами и венграми", – сказал он.

Вучич поблагодарил венгерского политика и обратился в камеру со словами: "Мы вернемся!".

Виктор Орбан потерпел поражение на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля. Его партия ФИДЕС уступила оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, что положило конец 16-летнему пребыванию Орбана у власти. Бывший премьер признал результаты голосования. Он также заявил, что продолжит служить стране, находясь в оппозиции.

Александр Вучич под давлением общественных протестов досрочно освободил президентское кресло, а 25 октября его партия проиграла досрочные парламентские выборы. Политик признал поражение еще до объявления окончательных результатов и пообещал продолжить политическую борьбу.