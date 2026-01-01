Пентагон заключил с Raytheon контракт на $22,9 млрд для ускорения производства Tomahawk

"Этот контракт на Tomahawk расширяет наши возможности по оснащению объединенных сил, гарантируя, что наши военнослужащие никогда не окажутся в равном бою", – отметил, в свою очередь, заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Майкл Дафф.

Какие компании в США производят ракеты Tomahawk?

Основным и единственным головным производителем Tomahawk в Соединенных Штатах на сегодняшний день является оборонная компания Raytheon, которая входит в состав аэрокосмической корпорации RTX Corporation. Raytheon как генеральный подрядчик отвечает за финальную сборку, модернизацию, интеграцию цифровых систем наведения и выпуск современных модификаций ракеты (включая версию Block V). В производстве отдельных узлов Tomahawk задействованы сотни малых и средних американских предприятий, поставляющих двигатели, твердотопливные ускорители, электронику и боевые части.

Сколько Tomahawk потратили США в войне с Ираном?

По данным The Wall Street Journal, в ходе военной операции против Ирана Вашингтон израсходовал более 1000 Tomahawk. До начала конфликта американский арсенал этих ракет насчитывал около 3100–4000 единиц.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп пригрозил длительными тюремными сроками за публикации о дефиците ракет у США. Трамп назвал заявления о недостатке боеприпасов "предательскими".