Политическая оппозиция в Армении намерена объединиться, несмотря на задержание своего лидера

Карапетян заявил, что встреча изначально должна была пройти под руководством его дяди, Самвела Карапетяна, однако власти "предприняли превентивные шаги, чтобы ограничить Самвела Карапетяна в процессе начала общенационального объединения". Несмотря на это, оппозиционеры согласовали позиции и подписали документ, передает Aysor.am.

"Не допустим, чтобы в Армении смогли реализовать алиевскую конституцию. Необходимо объединение", – сказал Нарек Карапетян, призвав другие оппозиционные силы и общественных деятелей присоединиться к объединению.

Накануне сотрудники Службы национальной безопасности Армении увезли Самвела Карапетяна после обыска в его доме. Утром того же дня Следственный комитет Армении провел обыски у Самвела и Нарека Карапетяна, сообщила пресс-секретарь партии Агавни Сукиасян.

В конце июля в доме Нарека Карапетяна уже проходил обыск. 22 июля, по данным источника, ЦИК одобрила ходатайство Генпрокуратуры о лишении его депутатской неприкосновенности. Депутату предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере.

Ранее в отношении Самвела Карапетяна возбуждали несколько уголовных дел: в 2025 году – за публичные призывы к захвату власти на фоне его поддержки Армянской апостольской церкви, в январе того же года – за неуплату налогов в особо крупном размере и отмывание денег. В начале июля 2025 года парламент Армении одобрил законопроект о возможности национализировать "Электрические сети Армении", а в марте Конституционный суд признал соответствующим закону процесс национализации.