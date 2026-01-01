Польша не хочет размещать у себя ядерное оружие – замминистра обороны Залевский

Как пишет "Российская газета", Залевский сегодня встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с замглавы Пентагона Элбриджем Колби.

По словам Залевского, одной из тем, обсуждавшихся на встрече с Колби, было постоянное размещение в Польше военных баз Соединенных Штатов.

"У американцев настолько важные интересы в Польше, что они хотят быть здесь постоянно", – сказал замминистра, добавив, что речь идет о нескольких базах или местах дислокации.

В ближайшее время, сообщил Залевский, в Польшу должен прибыть представитель Пентагона, которому Варшава представит предложения по возможному размещению американских сил.

Кто из польских политиков поддерживает размещение ядерного оружия в стране

Президент Кароль Навроцкий активно выступает за присоединение Польши к "ядерному проекту" НАТО (программе Nuclear Sharing). Навроцкий заявлял о готовности разместить как американские, так и французские ядерные силы для защиты от внешних угроз, а также высказывался за создание собственных ядерных мощностей.

Бывший глава государства Анджей Дуда в период своего президентства неоднократно отмечал, что Польша технически и политически готова к развертыванию ядерных боеголовок Североатлантического альянса на своей территории, и вел об этом переговоры с Вашингтоном.

Что известно о планах США по увеличению военного контингента в Польше

США планируют увеличить свой военный контингент в Польше еще на 5000 военнослужащих, о чем в мае 2026 года официально сообщил Дональд Трамп. В результате прибытия дополнительных сил общая численность американских солдат в Польше достигнет 11000 человек.

В июне польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш направил шефу Пентагона Питу Хегсету предложение о создании новой постоянной военной базы США. К концу августа переговоры расширились до обсуждения сразу нескольких локаций на западе страны (в регионах Нижняя Силезия и Великая Польша).