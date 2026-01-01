Россияне будут въезжать в Казахстан по электронному разрешению

Об этом сообщил оператор цифровой платформы QazETA, передает РИА Новости.

Пока система работает в пилотном режиме. До 1 ноября отсутствие электронного разрешения в системе не станет основанием для отказа во въезде.

Оформление ETA станет обязательным поэтапно, в зависимости от способа пересечения границы:

с 1 ноября – для пассажиров международных авиарейсов;

с 15 ноября – для автомобилистов, въезжающих через границы со странами, не входящими в ЕАЭС;

с 30 ноября – для автомобилей, пересекающих границу через пункты пропуска со странами ЕАЭС;

с 15 декабря – для пассажиров поездов и прибывающих в Казахстан через морские порты.

Разрешение будет оформляться в электронном виде через специальную цифровую платформу для иностранцев и лиц без гражданства. Оно будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в течение этого периода.

Будет ли разрешение платным

Вопрос о возможной плате за оформление ETA пока не решен. МВД Казахстана 31 августа заявило, что окончательные условия еще находятся в стадии разработки.

"Вопрос платности остается открытым. Условия и детали станут известны после введения в действие Правил", – уточнили в ведомстве.

Что сейчас действует для россиян

На сегодняшний день россиянам виза для поездки в Казахстан не требуется. В рамках действующего безвизового режима граждане России могут находиться в республике до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Безвизовый въезд также предусмотрен для граждан других стран ЕАЭС и СНГ.