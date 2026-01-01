SpaceX не выполнила "двойной захват" ускорителя и корабля в 15-м пуске Starship

Пуск состоялся в ночь на субботу, 14 ноября 2026 года, около 01:45 мск с площадки компании в Южном Техасе. Из-за технических неполадок ускоритель Super Heavy приводнился в Мексиканском заливе. Корабль Starship продолжает полет; ему предстоит сделать около 14 витков вокруг Земли и вывести на орбиту 26 спутников Starlink.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявлял, что в этом испытании компания планировала вернуть на стартовую площадку обе части ракетной системы – ускоритель Super Heavy и корабль-ступень Starship.

SpaceX 28 сентября 2026 года запустила свою сверхтяжелую ракету в 14-й испытательный полет. Корабль Starship S41 впервые успешно вышел на стабильную околоземную орбиту и разместил в космосе 26 коммерческих интернет-спутников Starlink нового поколения V3.

История создания и характеристики Starship

Starship – сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая ракетная система нового поколения. Самая большая и мощная ракета в истории человечества, разработанная компанией SpaceX.

Ракетная система по планам должна стать полностью многоразовой. Ее высота – около 124 м, а масса достигает примерно 5 тыс. т. Она состоит из ускорителя Super Heavy с 33 двигателями и верхней ступени, также называемой Starship или Ship.

Цель создания ракеты системы – доставка грузов и людей на околоземную орбиту, Луну (контракт NASA Artemis) и Марс. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В качестве топлива используется жидкий метан и жидкий кислород. Грузоподъемность системы составляет более 100 т на низкой околоземной орбите в многоразовом режиме

Высота полностью укомплектованной системы составляет около 124 м, из них порядка 72 м – это длина нижней ступени (ускорителя) Super Heavy, оснащенной 33 двигателями. Длина верхней ступени (самого корабля) составляет около 52 м, он оснащен шестью двигателями. Для лунных миссий Starship предусматривает дозаправку на орбите.

Концепт Starship разрабатывался с 2012 по 2018 годы. В 2019–2021 годах проходили испытания прототипов в Техасе. В 2023–2024-м начались космические пуски системы. В октябре 2024 года, во время пятого запуска, "Мехазилла" впервые успешно поймала первую ступень. В 2025–2026 годах началась подготовка к коммерческой эксплуатации Starship, выводу на орбиту тяжелых спутников Starlink V3 и подготовке к лунным миссиям.