США не планируют в ближайшее время наносить удары по Ирану – Трамп

"Мы не ведем полноценную войну: мы нанесли удар с помощью бомбардировщиков B-2 и уничтожили их ядерный потенциал. Затем мы ударили снова – операция «Эпическая ярость» и все такое", – сказал глава Белого дома в интервью газете Financial Times.

"У США нет планов наносить удар по Ирану в ближайшее время. <> Похоже, мы получаем всё, чего хотим", – пояснил он. "Мы ведем переговоры и посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп.

В частности, по его словам, в настоящее время между Вашингтоном и Тегераном ведутся переговоры о запасах обогащенного урана на территории Ирана.

При этом американский лидер отметил, что готов вернуться к военным действиям в случае необходимости. "Мы готовы, если понадобится, но для этого может не быть причин", – объяснил Трамп.

Накануне глава Белого дома заявил в интервью Axios, что не спешит принимать решение о возобновлении атак на Иран. "Так или иначе, мы что-нибудь предпримем, но спешить некуда. Мы нанесли им финансовый ущерб. У них нет ни денег, ни бензина, и их люди очень устали от этого", – сказал он. В тот же день о прогрессе в переговорах с Ираном заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Портал Axios выяснил, что в администрации США предлагают различные сценарии дальнейших взаимоотношений с Ираном.