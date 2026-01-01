"Сегодня ФКС выдала первое в истории США разрешение на создание группировки центров обработки данных в космосе", – говорится в заявлении.

"ФКС предоставляет компании SpaceX разрешение на развертывание 1 млн орбитальных вычислительных модулей для обработки огромных объемов данных, которые будут использоваться здесь, на Земле", – отмечается в релизе.

Регулятор также разрешил использовать радиочастотные каналы связи для резервной и аварийной телеметрии, отслеживания и управления спутниками всей системы Starmind.

В ФКС отметили, что решение принято на фоне резкого роста спроса на центры обработки данных со стороны крупных компаний, которым требуются дополнительные вычислительные мощности для развития систем искусственного интеллекта.

Основатель SpaceX Илон Маск в сентябре 2026 года заявил о планах компании вывести на орбиту вычислительные системы Nvidia для работы с искусственным интеллектом. По его прогнозу, первые такие запуски могут состояться уже в 2027 году.

Речь идет о мощной вычислительной платформе Nvidia, предназначенной для работы с крупными моделями искусственного интеллекта. Vera Rubin NVL72 объединяет 72 графических процессора Rubin и 36 процессоров Vera, соединенных высокоскоростной системой NVLink 6. Такая конфигурация рассчитана на масштабные задачи обучения и запуска ИИ-моделей, включая сложные системы рассуждения и агентный искусственный интеллект.

Зачем запускать ИИ-компьютеры в космос

Размещение вычислительных мощностей непосредственно на орбите потенциально позволит обрабатывать часть данных без постоянной передачи информации на Землю. Это особенно актуально для спутниковых систем, которые самостоятельно получают большие объемы данных с помощью камер и других сенсоров.

Еще одно возможное преимущество связано с масштабированием вычислительной инфраструктуры. Вместо строительства новых наземных центров обработки данных компании смогут размещать дополнительные вычислительные мощности на спутниках.

Однако для этого оборудование необходимо адаптировать к условиям космоса. Обычные серверные системы рассчитаны на работу в дата-центрах, где для них обеспечиваются электропитание, охлаждение и защита от внешних воздействий. На орбите особенно сложной задачей становится отвод тепла, поскольку привычная конвекция там невозможна.

Что известно о планах SpaceX

SpaceX пока не раскрыла все технические параметры будущей орбитальной системы и точные сроки запуска. При этом компания активно наращивает вычислительные мощности, необходимые для развития собственных ИИ-проектов. Маск ранее заявлял о намерении значительно расширить инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом, в том числе для работы систем xAI.

Если планы будут реализованы, запуск GB200 NVL72 станет еще одним шагом к созданию вычислительной инфраструктуры непосредственно на орбите. Такой подход может объединить спутниковые технологии и ИИ-вычисления, позволив выполнять часть задач обработки данных за пределами наземных дата-центров.

Во владении именно Илона Маска одновременно находятся как ведущие активы в сфере ИИ (xAI), так и средства массового дешевого запуска спутников на орбиту (SpaceX) вместе с уже работающей спутниковой системой связи (Starlink).