Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает ТАСС. О его старте объявили лидеры США, Великобритании и Австралии на виртуальной встрече. "Сегодня мы делаем новый шаг, имеющий историческое значение, чтобы углубить сотрудничество между тремя нашими странами и формализовать его. Мы все понимаем, что необходимо гарантировать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе на долгосрочной основе", – заявил президент США Джозеф Байден.

В рамках этого соглашения Австралия может получить технологии, необходимые для строительства атомных подводных лодок. Их планируют собирать в городе Аделаида. "Мы запускаем консультации по закупке Австралией для ее ВМС подводных лодок с ядерными силовыми установками и обычными вооружениями. С обычными вооружениями. Хочу предельно ясно это обозначить. Мы не ведем речь о субмаринах, оснащенных ядерными вооружениями. Речь идет о подводных лодках с ядерными реакторами, оснащенных обычными вооружениями", – отметил Байден.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул, что страна не собирается становиться ядерной державой. "Австралия не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. Мы будем продолжать выполнять все наши обязательства по нераспространению ядерного оружия", – объяснил он.

В начале года сообщалось, что в Австралии сочли слишком дорогим контракт на поставку 12 новейших субмарин нового типа "Эттек" (Attack) французской разработки. Он должен был обойтись австралийской казне почти в AU$40 млрд (около US$ 28 млрд), что уже на старте делало эти субмарины самыми дорогими в мире неатомными лодками. По цене они оказались сравнимы с американскими атомными лодками типа "Вирджиния". Возможность закупки кораблей с ядерными энергетическими установками рассматривалась Австралией, но была отвергнута из-за настроенного против общественного мнения.