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Судоходство в Ормузском проливе упало в пять раз

Движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив резко сократилось и тенденция сохраняется, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над проливом. Падение трафика присходит на фоне повышенных рисков атак и удорожания страхования.

Корабли в Ормузском проливе (архивное фото)

Корабли в Ормузском проливе (архивное фото)

©somkanae sawatdinak/Shutterstock/Fotodom

"Данные систем отслеживания судов показывают, что во вторник (11 августа. – "Профиль") через пролив прошло всего 14 кораблей, хотя до начала войны этот морской путь обычно проходили более 130 судов в день. Движение оставалось низким на протяжении всего июля – в среднем 26 проходов в сутки, а в июне – 33 в день", – пишет в среду, 12 августа 2026 года, Wall Street Journal (WSJ), указывая, что тенденция наблюдается несмотря

По данным газеты, срыв июньского соглашения о возобновлении судоходства создал дополнительные риски для устойчивости мирового энергетического рынка. Глава Saudi Aramco Амин Нассeр оценил совокупное выпадение поставок с момента эскалации конфликта в феврале более чем в 2,6 млрд баррелей нефти.

В то же время, по словам главы минэнерго США Криса Райта, совокупные поставки нефти из стран Персидского залива выросли и в среднем составили около 15 млн баррелей в сутки благодаря проводке через Ормузский пролив и прокачке по обновленной трубопроводной инфраструктуре.

Ранее Трамп заявил, что американские силы контролируют Ормузский пролив, при этом он остается закрыт только для судов, следующих в Иран.

Иран, в свою очередь, не намерен возобновлять судоходство через Ормузский пролив до выполнения США ряда требований, заявил 9 августа секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Зольгадр.

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Метки: Ормузский пролив
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