Судоходство в Ормузском проливе упало в пять раз

"Данные систем отслеживания судов показывают, что во вторник (11 августа. – "Профиль") через пролив прошло всего 14 кораблей, хотя до начала войны этот морской путь обычно проходили более 130 судов в день. Движение оставалось низким на протяжении всего июля – в среднем 26 проходов в сутки, а в июне – 33 в день", – пишет в среду, 12 августа 2026 года, Wall Street Journal (WSJ), указывая, что тенденция наблюдается несмотря

По данным газеты, срыв июньского соглашения о возобновлении судоходства создал дополнительные риски для устойчивости мирового энергетического рынка. Глава Saudi Aramco Амин Нассeр оценил совокупное выпадение поставок с момента эскалации конфликта в феврале более чем в 2,6 млрд баррелей нефти.

В то же время, по словам главы минэнерго США Криса Райта, совокупные поставки нефти из стран Персидского залива выросли и в среднем составили около 15 млн баррелей в сутки благодаря проводке через Ормузский пролив и прокачке по обновленной трубопроводной инфраструктуре.

Ранее Трамп заявил, что американские силы контролируют Ормузский пролив, при этом он остается закрыт только для судов, следующих в Иран.

Иран, в свою очередь, не намерен возобновлять судоходство через Ормузский пролив до выполнения США ряда требований, заявил 9 августа секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Зольгадр.