Тим Кук покинул пост генерального директора Apple

Кук станет исполнительным председателем совета директоров. По данным компании, он будет "оказывать помощь в определенных аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру".

Тим Кук возглавил Apple 24 августа 2011 года после отставки Стива Джобса из-за болезни (рак поджелудочной железы). За время его руководства капитализация компании выросла с $350 млрд (2001) до более чем $4 трлн. Незадолго до снижения котировок в июле стоимость Apple впервые превысила $5 трлн, что позволило ей занять первое место среди самых дорогих публичных компаний.

За период управления Кука Apple вывела на рынок несколько новых продуктовых линий. В 2015 году компания представила Apple Watch и первое поколение iPad Pro. В 2016-м появились AirPods; тогда же Apple отказалась от 3,5-мм аудиоразъема в iPhone 7, объяснив это освобождением пространства для новых компонентов и развитием беспроводных технологий. В комплект устройства вошли проводные наушники EarPods с разъемом Lightning.

В сентябре 2017 года состоялась премьера iPhone X без кнопки "Домой": ее функцию заменил идентификатор Face ID, а дисплей Liquid Retina "от края до края" обеспечил управление жестами. В 2021-м Apple представила метку AirTag, точное определение местоположения которой возможно при наличии рядом другого пользователя Apple.

Последним продуктом, выпущенным при Куке, стал бюджетный MacBook Neo, представленный в марте 2026 года. Ноутбук оснащен мобильным чипом A18 Pro, весит 1,2 кг и работает без подзарядки до 16 часов. В Купертино уже начали разработку доступного ноутбука следующего поколения.

Джон Тернус – выпускник Пенсильванского университета. В Apple он курировал разработку AirPods, iPad и Mac. С 2020 года также отвечал за аппаратное обеспечение новых iPhone, а с 2022 года – еще и Apple Watch.