Трамп не исключил приглашение Зеленского на саммит G20 в Майами

"Я бы сделал, без проблем", – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Он также выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной может скоро завершиться. Как сформулировал глава Белого дома, противостояние "завершится в не таком далеком будущем".

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами (США), в гольф-клубе президента Дональда Трампа. США разослали приглашения ряду стран, формально не входящих в G20, включая Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Финляндию, Ирландию, Польшу, Сингапур.

Владимир Путин официально приглашен американской стороной, однако в Кремле отметили, что окончательное решение о личном присутствии президента РФ еще не принято и зависит от геополитического контекста.