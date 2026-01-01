Трамп не собирается отправлять в отставку главу Пентагона

Трамп опроверг это утверждение в беседе с журналистами у Белого дома. "Нет, я полагаю, что он очень хорошо справляется", – сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

После уточнений журналистов, не хотел бы он, чтобы нынешний шеф Пентагона занял место республиканки Марши Блэкберн в Сенате Конгресса США, Трамп ответил, что Хегсет "был бы очень популярным" на этом месте.

Один из источников телеканала сообщил, что в качестве возможной замены Хегсету рассматривается губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис. Его сторонники считают, что он мог бы пройти утверждение в сенате до завершения полномочий нынешнего состава конгресса, а приступить к работе после окончания губернаторского срока 5 января.

В той же беседе с журналистами у Белого дома Трамп согласился, что республиканцы проиграли выборы из-за войны с Ираном. Общественное мнение в США считает одним из основных виновников провальной войны именно военного министра.

Выдвижение Пита Хегсета на должность сопровождалось спорами из-за его относительно скромного управленческого опыта для столь крупного ведомства, а также из-за различных обвинений и вопросов к его прошлому. До назначения он работал телеведущим Fox News, и в его пользу выдвигались только слабые аргументы о наличии у него звания ветерана и майора запаса Национальной гвардии. Хегсет был утвержден сенатом только благодаря решающему голосу вице-президента Вэнса (в США при голосовании в сенате "50 на 50" в голосование вступает вице-президент).