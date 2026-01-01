Угрозы взрывов вслед за самолетами начали получать европейские СМИ

Как сообщает Financial Times, представители Sky не стали раскрывать подробности инцидента. В компании заявили, что провели оценку ситуации и уведомили соответствующие органы.

"Мы провели оценку безопасности и сообщили о случившемся соответствующим органам", – рассказал представитель телекомпании.

Он добавил, что Sky взаимодействует с властями, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и бесперебойную работу редакции.

Эвакуации произошли на фоне серии ложных сообщений о бомбах на борту пассажирских самолетов в Европе. Подобные предупреждения поступают несколько дней подряд и затрагивают рейсы в разных странах.

Ложные угрозы затронули десятки авиарейсов

В четверг, 5 ноября, новая волна сообщений о минировании затронула как минимум 27 пассажирских рейсов, подсчитал Reuters. В ряде случаев самолеты перенаправляли в другие аэропорты. Для сопровождения некоторых бортов привлекали военную авиацию.

Новые предупреждения поступили и 6 ноября. В Чехии полиция сообщила о проверке девяти самолетов после получения сообщений об угрозах. Во Франции аналогичные предупреждения получили четыре рейса.

Из-за сообщений о возможных взрывных устройствах службы безопасности проводят проверки воздушных судов и аэропортовой инфраструктуры. Власти нескольких стран также начали расследования, чтобы установить, кто стоит за рассылкой угроз и связаны ли отдельные инциденты между собой.

Власти выясняют, кто рассылает сообщения об угрозах

Ложные сообщения о минировании могут приводить к масштабным сбоям в авиасообщении: проверка самолетов требует времени, вынуждает менять маршруты и задерживать вылеты. Кроме того, подобные инциденты создают дополнительную нагрузку на полицию, спасательные службы и авиационные ведомства.

Пока официальной информации о том, что угрозы в отношении европейских авиарейсов и СМИ координируются из одного источника, нет. Расследования должны установить происхождение сообщений и возможную связь между ними.