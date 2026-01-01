Оба пострадавших находятся в больнице, им оказывают медицинскую помощь, уточнило МВД. Ведомство не назвало, где именно они получили ранения.

21 ноября гражданский промышленный объект в Бахрейне подвергся атаке, вспыхнул пожар. Изначально МВД заявляло, что, по предварительным данным, нанесен лишь материальный ущерб, информации о пострадавших не поступало. Позже ведомство сообщило о двух раненых.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил в субботу вечером, что военные нанесли удар по позициям ВС США на базах в Бахрейне и поразили два радара систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Подтверждения этих заявлений нет. Названия баз в сообщениях разнятся: иранское агентство Fars называет Эр-Рифаа и Авали, другие сообщения – Шейх-Иса и Эль-Джуфайр.

МИД Бахрейна в заявлении, опубликованном в ночь на воскресенье, 22 ноября, потребовал привлечь Иран к ответственности за ракетные и беспилотные атаки и выплатить полную компенсацию ущерба. Ведомство призвало Совет Безопасности ООН принять решительные меры против Тегерана. Бахрейн заявил, что оставляет за собой право на самооборону самостоятельно или совместно с союзниками, в выбранное им время и в выбранном месте, и требует исполнения резолюции Совета Безопасности ООН №2817, принятой в марте и предусматривающей немедленное прекращение иранских атак на государства Персидского залива.

МИД Бахрейна отверг объяснения Тегерана, подчеркнув, что атакованный объект был гражданским. По мнению властей королевства, Иран использует разногласия с другими государствами как предлог для нападений на Бахрейн и нарушения его суверенитета.

Двое местных жителей рассказали AFP, что видели дым над островом Ситра, где расположены крупные промышленные предприятия, в том числе нефтеперерабатывающий завод государственной компании Bapco. Официально место попадания не названо.

Удары Ирана по объектам в Бахрейне

Бахрейн подвергается иранским обстрелам с 28 февраля, когда началась война США и Израиля против Ирана. В первые дни боевых действий серьезные повреждения получила американская военно-морская база в Манаме, где размещается штаб Пятого флота ВМС США. 9 марта был атакован нефтеперерабатывающий завод Bapco на острове Ситра, 25 марта – топливные хранилища в провинции Мухаррак, 28 марта – предприятия Aluminum Bahrain и Foulath Holding. Пострадали также объекты энергетической и водоснабжающей инфраструктуры королевства.

5 апреля иранский беспилотник попал в резервуар с аммиаком на нефтехимическом комплексе Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) и застрял в нем. Власти эвакуировали жителей в радиусе двух километров, опасаясь утечки токсичного вещества. В письме Совету Безопасности ООН Бахрейн предупредил, что авария могла привести к тяжелым последствиям для населения и окружающей среды.

После двухмесячного затишья иранские атаки возобновились 13 ноября. За последующие дни КСИР несколько раз объявлял об ударах по американским радарам и военным базам в Бахрейне. Американское командование и власти королевства заявляли, что большинство этих атак были отражены без существенного ущерба.