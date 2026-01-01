В КНДР испытали кассетную боеголовку для баллистических ракет

"Мы подразделяем кассетные боевые части на четыре категории специального назначения и стандартного типа. В течение этого года мы обеспечим подразделениям возможность выбирать и использовать все эти боевые части в соответствии с целями операции и характеристиками объектов поражения", – заявил начальник Главного ракетного управления КНДР. Его слова в воскресенье, 1 ноября 2026 года, приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

За две недели до этого Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету, чтобы проверить ее техническое обновление.

Политика правящей партии Северной Кореи "нацелена не на простое повышение оборонительной способности, опирающейся на оборонительные средства, а на укрепление смертельной и разрушительной наступательной готовности", заявил в июне северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Он обратил внимание, что в нынешней международной ситуации "можно защитить государственную власть и гарантировать само существование только последовательным перевесом в силе".